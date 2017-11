Barmstedt : Der Wasserpreis bleibt vorerst stabil

vergrößern 1 von 2 Foto: Ralf Hirschberger/dpa 1 von 2

von Siegfried Schilling

erstellt am 27.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Barmstedt | Auch im kommenden Jahr soll der Wasserpreis beim Wasserverteilungszweckverband (WVZV) Rantzau stabil bleiben. Nach eingehender Erläuterung und Aussprache empfahl der Vorstand der Verbandsversammlung vor Kurzem auf seiner Sitzung in Barmstedt die Beibehaltung des Gebührensatzes mit einem Euro pro Kubikmeter für das folgende Haushaltsjahr. Das letzte Wort hat am 7. Dezember die Verbandsversammlung.

Bereits in den vergangenen Jahren – zum Beispiel im Jahr 2015 – war angekündigt worden, dass es bis 2018 beim WVZV Rantzau keine Gebührenerhöhungen geben soll. Im kommenden Jahr soll dann laut Verbandsvorsteher Willi Hachmann eine neue Beitrags- und Gebührensatzung aufgelegt werden, die dann mit Wirkung zum 1. Januar 2019 in Kraft tritt. Im Zuge dieser Neufassung stehe dann auch eine bedarfsgerechte Anpassung der Gebührenhöhe an, hieß es.

„Nach dem Entwurf des Haushaltes für 2018 ist mit einem negativen Ergebnis zu rechnen“, so Hachmann weiter. „Ein tatsächlich entstehender Fehlbetrag ist durch eine Anpassung der Benutzungsgebühren in den Folgejahren, also ab 2019, auszugleichen.“ Nach dem Haushaltsentwurf ist mit einem Jahresfehlbetrag von 22 400 Euro zu rechnen. Das Haushaltsvolumen beträgt im Ergebnisplan bei den Erträgen etwa 615.000 Euro und bei den Aufwendungen rund 637.000 Euro.

Ein weiteres Thema der Versammlung war der Jahresabschluss 2016. Der Vorstand legt der Verbandsversammlung nahe, die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von etwa 22.200 Euro und Auszahlungen in Höhe von rund 22.600 Euro zu genehmigen. Des Weiteren spricht er sich dafür aus, den Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von etwa 13 300 Euro mit der Ergebnisrücklage auszugleichen. „Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2015 ist erstmals seit Einführung der Doppik ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden, der der Ergebnisrücklage zugeführt werden konnte“, so Hachmann. „Die entstandenen Mehrkosten für die Unterhaltung des Netzes haben jedoch für das Haushaltsjahr 2016 zu einem Fehlbetrag geführt, der mit dem derzeitigen Benutzungsgebührensatz nicht ausgeglichen werden kann.“

Zur Kenntnis nahm der WVZV-Vorstand den aktuellen Stand des Haushalts 2017, der keine wesentlichen Abweichungen zu den Haushaltsansätzen verzeichnet, wie Hachmann berichtete. Der WVZV hat aktuell acht Mitgliedsgemeinden. Dazu zählen Alveslohe (Kreis Segeberg), Bevern, Bilsen, Bullenkuhlen, Heede, Hemdingen, Langeln und Seeth-Ekholt. An sein Leitungsnetz von insgesamt 126 Kilometern Länge sind 2300 Grundstücke angeschlossen.