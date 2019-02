Stadt und Volksbank sind auf der Suche nach Ersatzflächen für Mieter / Apotheke soll heute wieder öffnen

von Christian Uthoff

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

Gestern gegen 11 Uhr in Barmstedt: Nach dem nächtlichen Großfeuer am Küsterkamp treffen sich alle Beteiligten im Rathaus, um darüber zu sprechen, wie es weitergeht. Das Dachgeschoss des Wohn- und Gewerbekomplexes ist ausgebrannt, die Räume darunter sind durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. „Der Schaden ist erheblich“, sagt Stefan Witt vom Vorstand der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Dem Unternehmen gehört das Gebäude. „Wir suchen für die zehn Mieter nun Ersatzflächen in Barmstedt.“ Die Suche laufe bereits seit 6 Uhr am Morgen. Die beiden Bewohner der Wohnungen seien bei Verwandten untergekommen, sagte Hans Post von der Gebäudeverwaltung des Unternehmens.

„Die Betroffenen sind schockiert, aber sehr gefasst“, betont Witt. Sie würden begleitet und betreut werden. Im Rewe-Markt wurden sie unter anderem mit Kaffee versorgt und konnten sich aufwärmen. Auch die Stadt öffnete die Kommunale Halle im Rathaus und sorgte für Verpflegung.

Mehrere Mitarbeiter der Volksbank, die in der Nähe der Brandstelle wohnen, waren schon nachts vor Ort: Sie waren vom Wachdienst alarmiert worden und hatten die Feuerwehr ins Gebäude gelassen, wie sie berichteten Hans Hackland, Inhaber der Rantzau-Apotheke, bedankte sich bei den Brandbekämpfern. „Sie haben eine super tolle Arbeit geleistet. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.“ Die Hilfsbereitschaft untereinander sei ebenfalls groß, schilderte Hackland. „Wir helfen uns gegenseitig, zum Beispiel beim Ausfegen.“ In der Apotheke rieche es leicht verrußt, und durch die Decke sei etwas Wasser gedrungen. Das Geschäft soll aber heute wieder öffnen.

Schlimmer hatte es den benachbarten Friseur erwischt: Der Laden stand komplett unter Wasser. Am Sonnabend sei sowieso geschlossen, aber ob sie am Montag wieder öffnen könne, wisse sie noch nicht, sagte die Inhaberin. Post kündigte an, die Volksbank werde am Sonnabend Trocknungsgeräte aufstellen lassen. Der Tabakshop Nord war nicht betroffen; er konnte gestern ab 14 Uhr wieder öffnen.

Dramatischer sieht es bei den Arztpraxen aus. „Unsere Praxis bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wir werden sie auch nächste Woche definitiv nicht öffnen können“, sagte Dr. Florian Mehrländer von der Gemeinschaftspraxis Dr. Mehrländer & Schwartz gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Räume seien verraucht und nass. „Wir durften zwar wegen der Versicherung nicht an alles ran, aber die EDV und die Patientendaten haben wir gesichert“, berichtete er. Zusammen mit der Volksbank suchen die Mediziner jetzt nach Übergangsräumen. „Wir hoffen, dass wir nächste Woche wissen, wann und wo wir wieder Sprechstunden anbieten können“, sagte Mehrländer. Post sagte, für die Gemeinschaftspraxis sei eine Lösung in Sicht. „Für die Zahnärzte wird es schwieriger.“

Ebenso wie die übrigen Geschäfte und Praxen, war auch die Filiale der Volksbank gestern Morgen geschlossen. „Die Sozialräume stehen unter Wasser“, sagte Post. Zum Glück seien aber die Geräte nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Daher habe der SB-Bereich nachmittags wieder geöffnet werden können, nachdem Elektriker die Räume – bis auf die Dachgeschosswohnungen - nach und nach wieder mit Strom versorgt hatten.

Wie es mit den Gewerbetreibenden im Einzelnen weitergeht, ist nicht in jedem Fall klar. „Wir versuchen, Möglichkeiten und Lösungen zu finden“, sagte Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos), die sich gestern Morgen über die Lage informierte. Immobilienbesitzer Hans-Werner Rathjens habe seine Hilfe angeboten, sagte sie. „Wir sprechen auch mit allen anderen großen Vermietern in Barmstedt“, betonte Döpke. Auch die Türen des Rathauses ständen offen. Über kurzfristige Lösungen für die Geschäfte werde nun intensiv mit den Beteiligten gesprochen.

Ganz wichtig sei, dass das Feuer keine Verletzten gefordert habe, unterstrich Döpke. Zudem bedankte sie sich ausdrücklich bei den Feuerwehren aus Elmshorn und Quickborn, die die Barmstedter Wehr unter anderem mit ihren Drehleitern unterstützt hatten. Gleiches gelte für die Feuerwehren aus Heede und Bokholt-Hanredder, die ebenfalls im Einsatz waren. Zur Schadenshöhe konnte Post gestern noch keine Angaben machen. „Das wird frühestens am Montag ermittelt“, sagte er.