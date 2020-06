Der Reiz des Einfachen

Stadtjugendpfleger Martin von Aspern erklärt, warum er mit seiner Ukulele bei den Kindern besser ankommt als eine Playstation

von Andreas Dirbach

24. Juni 2020, 17:32 Uhr

Morgen ist der letzte Schultag und die Mädchen und Jungen haben sechs Wochen lang frei. Was normalerweise ein Grund zur Freunde ist, treibt nun manchen Eltern Sorgenfalten auf die Stirn. Denn wegen der Corona-Pandemie haben viele Freizeiteinrichtungen geschlossen oder bieten nur ein Eingeschränktes Programm. Auch das Barmstedter Jugendzentrum musste das gewohnte Angebot abspecken. Im Gespräch mit unserem Redakteur Andreas Dirbach erklärt Stadtjugendpfleger Martin von Aspern, warum er sich sicher ist, dass er zu jeder Zeit ein volles Haus haben wird.

Herr von Aspern, dass Sie überhaupt ein Ferienprogramm im Jukids anbieten können, haben Sie damit noch vor ein paar Wochen gerechnet?

Wir waren das erste Jugendzentrum im Kreis Pinneberg, das nach der Corona-Zwangspause wieder aufgemacht hat. Das war vor ein paar Wochen und wir haben mit fünf Kindern gestartet. Denn wir können die Tür nicht zulassen. Unsere Kids kennen das, dass sie hier einfach reinkommen können.



Nur Corona ist ja noch nicht überstanden.

Das stimmt. Wir dürfen nur zehn Personen reinlassen, deshalb ist es auch ein schwieriges Ferienprogramm für uns. Wir müssen die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften einhalten. Und dass wir dann trotzdem ein Ferienprogramm anbieten und die Kollegen so mitziehen, ist wunderbar. Um ehrlich zu sein: Ich hatte damit nicht gerechnet.



Ich schaue kurz ins Programm. Da steht oft etwas von einer Anmeldung. Wie passt das zum offenen Haus?

Da muss man unterscheiden. Wir haben immer ein offenes Haus von 14 bis 20 Uhr. Da ist die Tür auf für alle, die spontan vorbeikommen. Und wenn wir in diesem Zeitraum ein Angebot haben, dann lassen wir nur fünf Kinder zusätzlich rein. Und wenn jemand geht, dann kommt jemand anderes rein. So haben wir in den vergangenen zwei Wochen hier 130 Kids durchgeschleust. Das ist genau genommen ein Wahnsinn, denn man muss den Kindern so auch mal sagen: „Du kannst jetzt nicht rein, komm bitte morgen wieder.“ Aber wie gesagt: Wir wollen ein offenes Haus sein – und selbst wenn es nur für fünf Kinder ist.



Wird das akzeptiert?

Ja, das haben die Kids schon in den Schulen gelernt, dass das notwendig ist. Was die Abstandsregeln angeht: Hier drinnen werden sie eingehalten, draußen nicht. Das ist dann zuviel für die Jugendlichen.



Zehn Kinder im ganzen Haus erscheint mir auch etwas wenig. . .

Genau genommen sind es 15 Personen inklusive Betreuern. Wir haben jetzt drei Betreuer, deshalb haben wir uns auf zehn Kinder geeinigt, damit wir noch zwei Plätze Spielraum haben. Beispielsweise, damit jemand, der noch dringend eine Bewerbung abschicken muss, die noch schnell hier schreiben kann. Aber ja, das ist es, was uns gerade das Genick bricht. Deshalb haben wir auch die Altersgrenze von zehn Jahren. Erst ab dem Alter halten die Kinder sich an die Abstandsregeln.



Keine Ausnahmen für jüngere Geschwisterkinder, die auch an einer Aktion teilnehmen wollen?

Offiziell nicht. Und das tut mir auch sehr leid. Denn wir haben nur die zehn Plätze. Und die Bude wird voll sein. Das ist jetzt ja auch nicht anders: Es dürfen immer nur zehn zur Zeit drin sein.

Zurück zum Ferienprogramm: Da sehe ich Sockenpuppenbasteln und das Spielen der Ukulele. Kann man damit heutzutage noch gegen Spielkonsolen und Smartphones ankommen?

Wo ist das Problem mit der Ukulele?

Das ist nichts, was auf dem Bildschirm stattfindet.

Aber deswegen nicht minder interessant. Gestern bin ich hier mit der Ukulele durchgegangen und habe drei Akkorde gespielt. Schon hatte ich drei Kinder, die sich anmelden wollten. Aber ja, solange sie nicht wissen, worum es eigentlich geht, melden sie sich auch nicht an.



Warum machen die Kinder es dann trotzdem?

Playstation und Computer haben sie wahrscheinlich in den vergangenen Wochen genug gespielt. Unsere Kids spielen auch verdammt viel auf dem Handy, die brauchen gar keine Konsole mehr.



Ist das auch eine Chance für Sie mit dem Programm?

Ja, auf jeden Fall. Denn diese ganzen klassischen Spiele wie die Schatzsuche zum Beispiel. Die Kids lieben es. Gib ihnen eine Karte und sag ihnen „Jetzt such’ mal!“ Dann sind die Feuer und Flamme und wollen am nächsten Tag gleich die nächste Karte haben.



Können sich Eltern bei Ihnen auch abgucken, wie sie ihre Kinder vom Bildschirm loseisen?

Es sind die klassischen Spiele, die dann wieder rausgekramt werden sollten, eine Rätsel-Rallye draußen oder ein Escape-Room. Das kann man bei sich auch zuhause machen. Das ist sicher nicht so professionell wie das, was es von kommerziellen Anbietern gibt, aber es funktioniert trotzdem. Ich sage immer: Man braucht nur eine Wiese und einen Ball – und die Kids haben drei Stunden Spaß. Oder Wasserschlachten! Sie lieben es! Wir denken viel zu kompliziert.



Mit „wir“ meinen Sie die Erwachsenen?

Ja, wir denken, dass wir immer alles bieten müssen. Aber einfach mal in die Natur gehen, das reicht schon. Selbst „nur“ ein Lagerfeuer anzuzünden – das ist auf Ferienfahren immer das Highlight.

Ist es aus Ihrer Sicht notwendig geworden, dass die Kinder ihre Handys auch mal zur Seite legen?

Selbstverständlich. Sie sollen zwar das Handy nutzen und die digitalen Medien. Da müssen sie sich ja auch auskennen. Und es wäre Quatsch, wenn wir sagen würden, dass es Teufelszeug wäre und es verbieten würden. Nur es muss auch Pausen geben. Erwachsene können auch nicht den ganzen Tag auf einen Bildschirm gucken. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es durch Corona etwas nachgelassen hat und die Menschen ihre Umgebung wieder bewusster wahrnehmen als nur aufs Smartphone zu starren, wenn sie durch die Straßen laufen.



Gutes Stichwort. Haben Sie das Gefühl, dass die Kinder, die zu Ihnen kommen, sich auch verändert haben durch Corona? Dass es vielleicht „zuviel“ Familie war in den vergangenen Wochen?

Das Problem, das die Kinder haben, ist, dass ihnen langweilig ist. Da geht es nicht um die Familie. Es geht darum, dass sie ihre Freunde treffen wollen, die Gleichaltrigen. Denn alle Orte, an denen sie das machen konnten, waren dicht. Was die Familien angeht, gibt es Kinder, die das mit den Eltern doof fanden. Und es gibt die, die es toll fanden. Da lässt sich keine Tendenz ablesen.



Ich komme wieder auf das Ferienprogramm zurück: Das geht nur bis zum 17. Juli. Kommt da noch der zweite Teil?

Sie können gut rechnen. Das sind keine sechs Wochen, sondern nur drei. Und das ist echt ein Problem. Denn eigentlich wollten wir sechs Wochen lang öffnen. Das schaffen wir aber nicht, da die Kollegen noch ihren Urlaub nehmen müssen.



Der Urlaub hätte auch verschoben werden können. . .

Eben nicht. Denn wenn nach den Sommerferien alles wieder normal losgehen soll, dann schaffen wir es mit dem Personal nicht. Es sieht gerade danach aus, dass an den Schulen der Unterricht relativ normal stattfinden wird. Wir haben dann wieder Projekte, etwa in der Suchtprävention, die wir durchziehen müssen.



Haben Sie denn Tipps, wie sich die Kinder in den drei Wochen beschäftigen können?

Tipps für Kids? Das ist wirklich schwierig.



Wenn Sie das als Experte schon sagen – wie sollen das normale Eltern beantworten?

Vieles, was sonst stattgefunden hätte, ist ausgefallen, es gibt keinen Ersatz. Das wird schwer für die Eltern, das aufzufangen. Immerhin haben wir hier in Barmstedt den Vorteil, dass alles relativ klein ist und es hier Orte gibt, an denen Kinder sich treffen können. Ob das am See ist oder auf dem Sportplatz. Da brauchen die dann auch keine Betreuung, die das anleitet. Denn Fußballspielen können die alle. Außerdem haben die Freibäder wohl wieder geöffnet und natürlich besteht auch immer die Möglichkeit, interessante Tagesausflüge zu machen, gemeinsam zu kochen und zu backen oder sich jede Menge Spiele aus der Spieliothek zu leihen. Wichtig ist, dass man ein Auge aufeinander hat und die Tagesstruktur nicht völlig sausen lässt und dass wir Ferien haben, in denen sich Kinder und Jugendliche auch von den für sie belastenden Geschehen in den letzten Wochen erholen dürfen.