Der Mann aus der zweiten Reihe

Der Barmstedter Siegfried Seidler erhält für sein Engagement beim SSV Rantzau die Ehrennadel des Deutschen Fußball-Bundes

von Andreas Dirbach

14. September 2020, 17:10 Uhr

In der vergangenen Woche hat Siegfried Seidler vom SSV Rantzau in Hamburg die DFB-Verdienstnadel erhalten. Dirk Fischer, Präsident des Hamburger Fußball Verbands (HFV), und sein Vize Carl-Edgar Jarchow überreichten dem Barmstedter die Auszeichnung als Anerkennung für viele Jahrzehnte ehrenamtlicher Arbeit beim SSV. Im Gespräch mit Redakteur Andreas Dirbach berichtet Seidler von seiner Motivation, sich zu engagieren, und wieso er sich die Verdienstnadel nicht hat per Post nach Hause schicken lassen.



Der stellvertretende SSV-Vorsitzende Günther Thiel hat über Ihre jüngste Auszeichnung gesagt, dass sie „herausragend“ sei. Sind Sie stolz darauf?

Siegfried Seidler: Ja, natürlich. Obwohl ich sonst einer bin, der immer abwiegelt und sagt: „Ach komm, das machen andere ja auch.“ Gerade jetzt, wo wir die Tribüne bauen, bin ich nur einer der Außenstehenden. Andere arbeiten viel mehr als ich. Der Vorstand vor allem, denn der ist aktiver als alle anderen Vorstände zuvor. Genau genommen bin ich nur einer von vielen.



Aber Sie sind schließlich derjenige, der die DFB-Verdienstnadel bekommen hat. . .

Es sind ja doch schon ein paar Jahre, die ich dem SSV die Stange gehalten habe – auch in schlechten Zeiten. Und auch meine Frau hat gesagt: „Das hast Du verdient.“ Und dann wir es wohl stimmen.



Wo wir gerade bei Ihrer Frau sind: Ist es bei Ihnen so, dass der SSV ihre zweite Ehe ist?

Als Verein gibt es für mich nur den SSV. Seit ich 14 bin, spiele ich dort Fußball, war immer zum Training dort. Heute bin ich noch immer auf oder am Platz. Und das möchte ich auch nicht missen. Der Verein ist eben meine Freizeit. Und meine Freizeit ist der Verein.



Seit Mitte der 1950er-Jahre kennen Sie den SSV. Was hat sich im Vergleich zu damals verändert?

Also aus meiner Sicht heraus war damals das Leben in den Jugendmannschaften noch intensiver, weil sie damals noch mehr miteinander gemacht haben. Ob das heute vielleicht auch so ist, kann ich nicht so gut beurteilen, denn ich habe ja nicht mehr die Sicht eines Jugendlichen.



Und Fußball selbst? Damals gab es nicht so viele Alternativen. Heute gibt es sie vom Floorball bis zum Stand-Up-Paddeling. . .

Das sind moderne Seiten des Sports, die heute kommen und auch morgen noch da sein werden. Aber übermorgen sind sie dann wahrscheinlich wieder weg, weil es etwas noch Moderneres gibt. Fußball hingegen gab es damals schon und wird es auch auf Dauer geben. Er hat seinen Wert und wird in seiner Bedeutung noch steigen.



Warum?

Es ist ein Mannschaftssport und wenn man Kinder sieht, wie sie sich in der Mannschaft auf dem Platz bewegen, das ist schon etwas ganz Tolles. Deshalb bin ich mir sicher, dass der Fußball immer da sein wird.



Sie haben Ihre Ehrung für Ihr ehrenamtliches Engagement erhalten. 24 Jahre waren Sie Schriftführer. Das ist nicht der Job, bei dem man in der ersten Reihe steht. Hatten Sie keine Ambitionen, mehr zu machen?

Nein, hatte ich nie. Das war schon in Ordnung so. Denn damals hatte vor allem der Vorsitzende immer die Arbeit gemacht. Als Schriftführer saß ich als einer von vielen am Vorstandstisch und habe zwei Tage vor der Hauptversammlung noch schnell das Protokoll der vorherigen geschrieben. Dann habe ich es verlesen müssen. Das war doch keine Arbeit. Heute dagegen macht der komplette Vorstand die Arbeit, es werden viel mehr Aufgaben übernommen und es gibt regelmäßige Sitzungen.



Es war ja nicht nur das. Nebenbei machen Sie auch noch die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. . .

Wenn man das erst einmal macht und dann die Kontakte hat und es einmal mit einem Bericht in die Zeitung geschafft hat, dann macht man das eben weiter. Und vielleicht habe ich ja auch ein Händchen dafür, die Berichte so zu formulieren, dass es für die Medien passt.



Nur kommen jetzt noch die sozialen Netzwerke dazu, es wird also mehr Arbeit, oder?

Na und? Gucken Sie mal auf den Tisch, da liegt mein Smartphone. Vor zehn Jahren haben wir bei den Super-Oldies das Fußballspielen aufgegeben. Nur wollte ich nicht, dass deshalb die Mannschaft zerfällt. Und deshalb gibt es seitdem jede Woche von mir eine Rundmail an alle. Damit halte ich die Mannschaft bei Laune. Das ist doch auch Social Media, finde ich (lacht).



Sie kümmern sich auch um Archiv des SSV. Sind Sie das wandelnde Gedächtnis des Vereins?

Ich habe das zwar alles nicht im Kopf, aber schon zu Hause. Ich habe viele Unterlagen gesammelt und wahrscheinlich gibt es keinen in Barmstedt, den ich nicht gefragt habe, ob er noch alte Fotos hat. Es gibt Leute, die wechseln die Straßenseite, weil die genau wissen, dass ich sie danach anspreche (lacht).

So ein Fundus an Wissen kommt normalerweise nur dann zum Tragen, wenn mal wieder eine Chronik erstellt werden muss. Aber wann noch?

Dieses Jahr ging es nicht, aber ich halte regelmäßig Vorträge im Vereinsheim. Das ist entstanden aus der Idee, die Super-Oldies zusammenzuhalten. Und dann haben wir alte Bilder an die Wand geworfen. Und daraus sind dann die Vorträge entstanden, zu denen bis zu 80 Leute kommen. Das Vereinsheim ist dann voll. Und die Besucher sind dann ganz baff, wenn die sich auf einem Foto von vor 40, 50 Jahren sehen.



Seit mehr als 60 Jahren sind Sie im SSV aktiv. Was würde ihnen fehlen, wenn Sie den Verein nicht gehabt hätten?

Ganz klar die Freundschaften zu den Spielern meiner Mannschaften, die Freundschaften zu Vorstandsmitgliedern. Und dass ich die Jugendlichen, die heute Erwachsene sind, habe heranwachsen sehen können. Zu erleben, wie sie älter und reifer werden. Das Mitwachsen mit dem Verein... Ja, das würde mir fehlen.



Ist der SSV auf einem guten Weg?

Auf einem ganz tollen Weg! Es gibt Aufs und Abs. Das habe ich auch schon erlebt. Aber im Moment schweben wir auf einer Wolke und haben eine sehr gute Phase. Vom Vorstand über die sehr gute Jugendarbeit bis hin zu den 1. Herren, die super erfolgreich sind.



Sie haben zur DFB-Verdienstnadel auch eine entsprechende Urkunde bekommen. Hand aufs Herz: Kommt die Urkunde in die Schublade oder hängen Sie sie irgendwo gut sichtbar auf?

Es ist ja nicht der erste Preis, den ich bekommen habe. Ich wusste nicht einmal, dass es eine Hierarchie dabei gibt. 2008 bekam ich den DFB-Ehrenamtspreis, ein Jahr später die Ehrennadel des Hamburger Fußballverbunds. Die hängen bei mir zuhause im Flur und diese Urkunde wird jetzt dazugehängt. Aber: Ich war zur Verleihung zum ersten Mal im Grand Elysée Hotel in Hamburg. Da war ich vorher noch nie.



Es hat sich also gelohnt?

Ja, aber ich habe es ja auch für den Verein gemacht. Wenn ich mir die Urkunde zu mir nach Hause hätte schicken lassen, wäre es wahrscheinlich bequemer für mich gewesen. Doch der SSV hat sich Mühe gemacht, hat mich angemeldet. Natürlich um auch ein Stück weit Werbung zu machen. So habe ich dafür gesorgt, dass wir jetzt ein Foto mit dem HFV-Präsidenten und -Vizepräsidenten bei uns auf der Homepage haben. Und selbstverständlich, dass Sie dieses Interview mit mir für die Barmstedter Zeitung führen.



Sie möchten an dieser Stelle also gern Werbung für den SSV machen?

Als Fußballer würde ich sagen, dass ich auf Ihre Vorlage warte. . .



Okay, hier kommt Ihr Pass: Warum sollte man sich so wie Sie im SSV engagieren?

Ich habe es erst nach einiger Zeit realisiert und es mag sich nach großen Worten anhören – aber es formt den Menschen. Meine Arbeit hat mich beeinflusst von der sozialen Einstellung her, von der Sportlichkeit und der Kameradschaft her sowieso. Die sozialen Kontakte werden im Verein gepflegt. Man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und was ganz wichtig ist: Man lernt, mit Rückschlägen umzugehen. Wer als Spieler vielleicht nicht auf den Platz darf, sondern von der Bank aus zugucken muss und dennoch für die Mannschaft da ist – das bewundere ich.



Zum Abschluss kommen wir auf die Zukunft: Gibt es für Sie den Punkt, wo Sie ruhiger treten und ihre Arbeit in jüngere Hände übergeben wollen?

Meine Frau nervt es ab und zu mal, dass ich wieder am PC sitze und das Archiv pflege. Und auch der Vorstand fragte bereits an, ob ich das Archiv nicht übergeben will. Nur das geht nicht, denn dann kann ich ja nicht mehr arbeiten. Aber ja, das Archiv soll irgendwann an die Geschäftsstelle gehen. Nur noch ist das kein Thema, denn vorerst sehe ich überhaupt keinen Grund, um aufzuhören.