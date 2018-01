Amtsinhaber seit 2003 : Der Kreispräsident Burkhard E. Tiemann steht bei den übrigen Fraktionen in der Kritik

„Ich bin nun genau so lange Kreispräsident wie der legendäre Otto Stummer in den 70ern und 80ern – 15 Jahre lang. Die unsäglichen öffentlichen Verdächtigungen und Anschuldigungen im letzten Jahr anlässlich meines Besuches der Holocaust-Gedenkstätte im Anschluss an eine Dienstreise nach Polen haben mich sehr mitgenommen. Mit den vielen falschen Anschuldigungen ist ein Maß erreicht worden, dessen man sich im Ehrenamt eigentlich nicht aussetzen muss. Es kehrte erst Ruhe ein, nachdem das Rechtsamt mir einen blütenweißen Persilschein ausgestellt hatte.

Eigentlich wollte ich deshalb Schluss machen mit der Politik. Viele in meiner Partei haben Verständnis dafür. Andere haben mich gebeten, weiter zu machen. Inzwischen habe ich mich überreden lassen, zunächst für den Kreistag und auch in der Gemeinde Kummerfeld wieder zu kandidieren.

Ob ich aber ein Amt an exponierter Stelle anstrebe, hängt einmal davon ab, ob sich andere geeignete Kandidaten zur Verfügung stellen und letztendlich auch vom Wahlergebnis. Wenn die Partei ruft, werde ich aber weiterhin zur Verfügung stehen und meine Pflicht tun.

Den Kreistag sicher und souverän zu leiten, ist eines. Vieles in meinem breiten Tätigkeitsspektrum ist aber noch nicht zum Abschluss gebracht worden: Aus der Patenschaft für die Deutsche Minderheit in Dänemark haben sich großartige Verbindungen, insbesondere auf kulturellem Gebiet entwickelt, die jetzt aber noch umgesetzt werden müssen.

Die Partnerschaft mit dem russischen Rayon Selenogradsk hängt am seidenen Faden. Hier bemühe ich mich intensiv um Lösungsansätze. Die Erinnerungskultur an die Verbrechen des Nazi-Regimes muss im Kreis noch gefestigt werden, und ich arbeite daran, jungen Menschen mehr Kenntnisse über dieses dunkelste Kapitel Deutscher Geschichte zu vermitteln.

Letztendlich gilt es auch, die Würdigung des Dienstes ehrenamtlicher Helfer und Retter auf ein festes Fundament zu stellen. Das Ehrenamt zu stärken, ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben in der Kommunalpolitik. Eigentlich ist da noch Arbeit für einige Jahre. Andererseits ist jeder ersetzbar.“