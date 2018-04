FWG Heede : Der Bürgermeister ist der Spitzenkandidat

Während ihrer Versammlung wählte die FWG Reimer Offermann zum Spitzenkandidaten.

von Christian Uthoff

21. April 2018, 00:00 Uhr

Heede | Seit 1994 ist Reimer Offermann (Foto) von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Heede Bürgermeister der Gemeinde. Zur Kommunalwahl am 6. Mai tritt er erneut an: Während ihrer Versammlung wählte die FWG Offermann zum Spitzenkandidaten. Er wäre wieder bereit, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen, sagte er. Ähnliches gelte für den Schulausschuss der Grundschule Hemdingen: In dem Gremium sitzen unter anderem politische Vertreter aus Hemdingen, Bilsen, Langeln und Heede, Offermann ist Vorsitzender.

In der kommenden Legislaturperiode wolle sich die FWG unter anderem mit der Modernisierung der Feuerwehr befassen, berichtete Offermann. „Das Fahrzeug ist nicht mehr das allerjüngste“, so der Bürgermeister. Was die Wohnungslage in Heede betreffe, sehe die Situation gut aus. „Die Wohnbebauung hat stark zugenommen. Genug Platz ist da“, sagte er. In Hemdingen stehe zudem mittelfristig der Bau eines neuen Kindergartens auf dem Programm. Einige Gemeinden, darunter auch Heede, hatten im vergangenen Jahr dafür bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst. „Wenn es der Wunsch der Heeder ist, uns das Vetrauen zu geben, dann freuen wir uns“, so der Bürgermeister.

Offermann dankte während der Versammlung den Gewählten dafür, dass sie sich für das Ehrenamt zur Verfügung gestellt haben. „Alle Achtung dafür, was Ihr leistet“, sagte er und schloss auch die Gemeinschaft Heeder Wähler mit ein. Auch die politische Zusammenarbeit mit allen Beteiligten klappe gut, es gebe keinen Streit. Die vergangene Legislaturperiode sei aus seiner Sicht vor allem vom Ausbau der Landesstraße 75 geprägt gewesen. Aufgrund der Bauarbeiten war die Straße für rund ein Jahr zwischen Heede unf Hoffnung gesperrt gewesen.