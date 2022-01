Gesichter der Region : Der Barmstedter Siegfried Seidler ist das Gedächtnis des SSV Rantzau

Schon 1956 trat Siegfried Seidler in die Jugendmannschaft des SSV Rantzau ein. „Schon gleich im ersten Spiel gelang mir ein Eigentor“, erinnert er sich. Heute kickt er für die Superoldies und verwaltet das Archiv.

18. Januar 2022, 07:00 Uhr

Schon 1956 trat Siegfried Seidler in die Jugendmannschaft des SSV Rantzau ein. „Schon gleich im ersten Spiel gelang mir ein Eigentor“, erinnert er sich. Heute kickt er für die Superoldies und verwaltet das Archiv.

Sie sind präsent in Barmstedt und dem Umland, stehen auf der Bühne, engagieren sich für das Gemeinwohl und begegnen uns dort, wo wir einkaufen, den Feierabend oder die Freizeit verbringen. Diese Menschen gehören auf besondere Weise zu uns, sie sind Teil unseres Lebens und uns vertraut. Trotzdem wissen wir nur wenig über sie. In unserer Serie „Gesichter der Region“ erzählen sie uns ihre Geschichten. Heute: Siegfried Seidler vom SSV Rantzau.

Es war ein runder Geburtstag zur unpassenden Zeit. Am 9. Januar wurde Siegfried Seidler 80 Jahre alt. Die Feier fiel coronabedingt eher klein aus. „Man muss es eben so hinnehmen, wenn nicht mehr geht“, sagt er mit Blick auf die strengen Pandemie-Regeln. „Immerhin muss mein Sportverein nicht wieder in den Lockdown.“ Seidlers Verein ist der SSV Rantzau. Der Club hat sein Leben maßgeblich mit geprägt und ihm über die Jahre so manche Ehrung eingebracht.

Im September 2020 erhielt Seidler in Hamburg die DFB-Verdienstnadel. Verbandspräsident Dirk Fischer und sein Vize Carl-Edgar Jarchow überreichten dem Barmstedter die Auszeichnung als Anerkennung für viele Jahrzehnte ehrenamtlicher Arbeit beim SSV. 1956 trat Seidler als 14-Jähriger in die SSV-Jugendmannschaft ein. „Schon gleich im ersten Spiel gelang mir ein Eigentor“, erinnert er sich.

Am Ball bei den Superoldies

Über die Jahre durchlief Seidler diverse Team, heute tritt er noch immer bei den Superoldies gegen den Ball. Allerdings nur im Training. „Wir haben keine aktive Mannschaft mehr“, erklärt er. 60 bis 80 Jahre alt seien die Oldies, die sich jeden Mittwoch um 18.30 Uhr an der Düsterlohe treffen. „Wir sind meist zwölf bis 16 Mann, der harte Kern ist schon seit 1973 dabei“, so Seidler. Bei aller Begeisterung für den Fußball und bei allem Ehrgeiz stehe heute der Spaß im Vordergrund. Zur Abrundung gebe es nach dem Training stets noch ein Bier im Vereinsheim.

Der SSV Rantzau erlebt gerade eine richtig gute Phase. Siegfried Seidler, inoffizieller Pressesprecher

Geboren wurde Seidler in Ostpreußen, mit drei Jahren kam er als Kriegsflüchtling in Barmstedt an. Die Stadt wurde schnell sein Zuhause, der SSV sein Steckenpferd. „Gerade erlebt der Verein eine richtig gute Phase“, freut er sich. In jüngster Vergangenheit wurden eine neue Tribüne und ein Multifunktionsgebäude gebaut. Weitgehend in Eigenregie. Und anders als im Winter 2020/21 läuft der Spielbetrieb dieses Jahr trotz der Pandemie weiter. „Zum Glück“, sagt Seidler. Letztes Jahr habe „die Laune doch ganz schön gelitten“.

Die Frau stets an seiner Seite

Hauptberuflich hat Seidler über viele Jahre beim Tierfutter-Hersteller Salvana in Sparrieshoop gearbeitet. „Gelernt habe ich mal hier in Barmstedt beim Dosenhersteller Züchner“, verrät er. Gefragt nach seinen Hobbys nennt er das Rad fahren und Besuche im Fitness-Studio. Doch weit über allem thront König Fußball. „Meine Frau zieht voll mit“, bedankt sich Seidler für deren Verständnis. Denn die SSV-Leidenschaft endet für den 80-Jährigen nicht an den Außenlinien des Fußballplatzes.

„Ich war 24 Jahre Schriftführer“, erzählt er. Inoffizieller Presseart des Barmstedter Sportvereins ist er bis heute. Und Archivar. „1987 zum 75-jährigen SSV-Bestehen, habe ich eine Broschüre beschrieben“, sagt er. 2012, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums, habe er angefangen, alte Fotos zu sammeln. Bis heute vervollständigt Seidler sein Archiv. Bilder, Drucke, Festschriften – alles ist willkommen und wird feinsäuberlich einsortiert.

Ein Archiv als lebendes Gedächtnis

Das Archiv fristet keinen Dornröschenschlaf sondern ist das lebendige Gedächtnis des SSV Rantzau. Wenn Seidler zu Vorträgen ins Vereinsheim einlädt, kommen bis zu 80 Zuhörer. „Die Besucher sind dann ganz baff, wenn die sich auf einem Foto von vor 40, 50 Jahren sehen“, sagt er. Leider gebe es die Vorträge in Zeiten strenger Corona-Regeln nicht. Das sei „sehr schade“. Doch auch so „ist der Verein meine Freizeit – und meine Freizeit ist der Verein.“

Der Spitzname Dackel rührt noch aus meinen Kindertagen. Damals habe ich oft mit älteren Jungen Fußball gespielt. Und dabei bin ich denen dann immer hinterhergedackelt. Siegfried Seidler, SSV Rantzau

Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wie kam Seidler zu seinen Spitznamen „Zerrung“ und „Dackel“? „Die Zerrung bezieht sich auf meine Dauerverletzungen“, verrät er. „Und der Dackel rührt noch aus meinen Kindertagen.“ Damals habe er oft mit älteren Jungen Fußball gespielt. „Und dabei bin ich denen dann immer hinterhergedackelt.“