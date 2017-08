Das Warten auf die Rehböcke

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Diesem Laut kann der Rehbock nicht widerstehen: Das laute Fiepen aus der Nähe einer Ansitzkanzel hat ihn neugierig gemacht. Langsam tapst der Bock durch das Gras, immer der untergehenden Sonne entgegen. Manchmal hält er für wenige Sekunden inne oder verschwindet kurz hinter einigen Büschen. Schließlich bleibt er weniger als hundert Meter vor dem Hochsitz stehen. „Jetzt leise“, sagt Hauke Pannen (36), Jäger aus Kölln-Reisiek und visiert das Tier ruhig an. Das Klacken der Kamera zerreißt die Stille. Nach kurzer Zeit merkt der Bock, dass etwas an der Situation nicht stimmt. Die Ricke, die er gehört hat, ist nicht da. Er dreht sich zur Kanzel und fängt an zu bellen. Es klingt aggressiv und ein wenig so, als ob ein Schaf einen Hund nachahmen würde. Dann flüchtet der Bock in die Richtung, aus der er gerade gekommen ist.

Es ist ein warmer Sommerabend nach mehreren kühlen Tagen mit viel Regen, an dem sich Pannen zur Jagd aufmacht. Der Kölln-Reisieker arbeitet als Bankkaufmann in Elmshorn. Zudem ist er ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Kölln-Reisiek tätig. Doch in seiner Freizeit ist er häufig in der Natur zu finden. Pannen fährt die Straße Am Beek entlang und biegt dann rechts in eine Spurbahn ein. Aus dem Auto zeigt er die Jagdkanzeln, die überall stehen. Der 36-Jährige entscheidet sich heute gegen einen Ansitz im Bereich eines kleinen Waldes an der Ekholter Au. Stattdessen fährt er die Spurbahn bis zum Ende. Dort – in der Nähe der Krückau – wartet er auf die Rehböcke.

In der sogenannten Blattzeit – also die Paarungszeit des Rehwilds, bei dem die Lockjagd auf den Rehbock sehr erfolgreich ist – erzeugt der Jäger mittels eines Blatters einen Ton, der den Fieplauten einer Ricke stark ähnelt. „Das Rehwild hat eine Vermehrungsrate von 200 Prozent, Schwarzwild sogar von 400 Prozent“, erläutert Pannen die Gründe für die Jagd. „Warum nutzt man dieses Fleisch nicht?“, fragt er. Die Jäger achteten darauf, dass nicht zu viele Tiere einer Art im Revier leben. Außerdem versuchen sie, Wildunfällen vorzubeugen. „Der Kreis Pinneberg ist dicht besiedelt. Gerade an Hauptstraßen versuchen wir, vermehrt einzugreifen“, sagt Pannen. „Was straßennah steht, schießen wir, weil es sonst häufig auf der Straße landet.“

Eine hölzerne Leiter führt etwa 2,50 Meter hinauf. Pannen bezieht die Kanzel und öffnet die abgedeckten Luken. Von dort oben hat der Jäger eine gute Aussicht über die Krückau. Links im Blickfeld liegt nach wenigen hundert Metern Bokholt-Hanredder, rechts Bullenkuhlen und vor ihm eine Fläche, die noch zu Kölln-Reisiek gehört. Aber der Platz ist knapp: Zwei Menschen, zwei Taschen und ein Gewehr passen gerade so auf den Hochsitz. Zum Schießen ist es etwas zu eng. Und noch immer ist es nicht richtig still. Im Hintergrund ist außerdem das permanente Rauschen der Autos auf der nahen A 23 zu hören. „Wer was wann jagen darf, ist im Jagdgesetz geregelt“, flüstert Pannen, als plötzlich in der Ferne eine Ricke mit ihrem Kitz auftaucht. Sie nähert sich dem Ansitz aber nicht weiter. „Zu zweit macht man einfach sehr viel Unruhe“, sagt Pannen. Aber: Die Ricken ziehen gerade ihre Kitze auf und haben ohnehin Schonzeit, erläutert der Jäger.

Durch die nun eintretende Stille werden alltägliche Geräusche plötzlich zu ohrenbetäubendem Lärm. Wie geräuschempfindlich sind die Tiere? Pannen lacht und öffnet den Reißverschluss seiner Kameratasche. „Das sieht man ja an dem Hasen“, antwortet er und deutet nach rechts. Und tatsächlich: Dort sitzt schon seit Minuten ein Hase im Gras, der sich von den Bewegungen und Geräuschen aus der Kanzel offenbar nicht gestört fühlt.

Wieder dauert es nicht lange, da hat der Jäger den nächsten Rehbock erspäht – und das ohne Fernglas. Während für das ungeübte Auge nur Gräben, Gehölze und Wiesen zu sehen sind, weiß Pannen genau, wo die einzelnen Gemeindegrenzen sind. Denn einen Bock in feindlichem Territorium zu schießen – also außerhalb des eigenen Reviers – geht nicht. Aus Bullenkuhlen nähert sich der Bock langsam dem Ansitz. Pannen holt den Rehblatter hervor und gibt das Geräusch ab. „Manchmal dauert es tagelang, bis man den ersten Schuss abgibt“, erzählt er leise. „Manchmal geht es sehr schnell. Ich habe auch schon Saisons gehabt, da ist nichts gekommen.“

Pannen holt seine Waffe hervor, die er vorher nur besonders gesichert mit sich herumgetragen hat. Das Gewehr wiegt etwa 4,5 Kilogramm, ist vom Kaliber .30-06. Ein Laie würde trotz des großen Zielfernrohrs damit eher nichts treffen. Rehböcke schieße er auf Entfernungen von 100 bis 120 Meter, sagt Pannen. „Wir sind hier nicht irgendwo, wo man deutlich weiter schießen könnte.“ Und auch dabei sei höchste Vorsicht geboten. „Hier einen Millimeter verwackelt, kann nach hundert Metern schon mehrere Zentimeter ausmachen.“

Zudem schaue sich ein Jäger ein Tier, dass er schieße, vorher und nachher genau an. „Wir machen eine Lebendbeschau und eine Fleischbeschau.“ Der erste Teil gehe nur mit dem Fernglas. „Ich muss sicher sein, dass der Bock vernünftig und zum Beispiel nicht abgemagert ist oder lahmt“, so Pannen. Dann sei eventuell ein Hegeabschuss notwendig, um dem Tier unnötige Qualen zu ersparen. „Nur wenn das Tier gesund ist, können wir das Fleisch verwerten.“

Das Stück werde dann mitgenommen und in einem extra Raum bei vernünftigem Licht aufgebrochen. Dann werden die Innereien und die Schussverletzung entfernt. Anschließend muss das Fleisch möglichst schnell gekühlt werden. Die Wildbrethygiene sei sehr wichtig, betont Pannen. „Da gibt es immens hohe Anforderungen.“ Aber der Aufwand lohne sich: „Wir erhalten ein sehr hochwertiges Lebensmittel.“ Der Kilopreis für Rücken liege samt Knochen bei 19 Euro, für Keule samt Knochen bei 16 Euro. „Das ist günstiger als beim Rindersteak“, so Pannen. Und er ergänzt: „Für mich ist das eine der ehrlichsten Arten, Fleisch zu essen.“

Der Bock ist mittlerweile näher gekommen und steht quer zum Ansitz. Auch ohne Fernglas ist das Tier in allen Einzelheiten zu erkennen. „Das ist Schussentfernung“, flüstert Pannen. Der Blatter zum Erzeugen von Fieplauten sei erlaubt, weitere Technik aber nicht. „Die hat in der Jagd nichts zu suchen. Ich kann zwar mit einem Nachtsichtgerät den Horizont nach Wild absuchen, aber es nicht auf die Waffe stecken, um damit zu zielen“, betont er. Und wann schießt ein Jäger? „Diese Entscheidung“, sagt Pannen, „muss man selbst tragen“. Er fotografiert den Bock mehrere Male. Dann fällt in der Ferne ein Schuss.

Es ist schon fast dunkel, als sich Pannen auf den Weg zu seinem Hof macht. Noch bis zum 15. Oktober würden die Rehböcke im Bereich des Kölln-Reisieker Revieres geschossen werden, berichtet er. Erlaubt sei die Jagd auf Rehböcke bis zum 31. Januar, in Kölln-Reisiek werde das aber nicht gemacht. Auf dem Heimweg fällt ihm ein Kastenwagen ins Auge. Der 36-Jährige steigt aus und geht wenige Meter in einen Wald hinein zu dem Ansitz, den er auf der Anfahrt bereits beäugt hatte. Ein weiterer Jäger hat dort soeben zwei Böcke geschossen – einer der Schüsse war in der Ferne zu hören. Die beiden schauen sich die Tiere noch einmal genau an. Dann erhalten die Rehböcke ihren letzten Bissen. Mit diesem Zeichen würden die Jäger ihre Ehrfurcht und Demut vor dem Tier und der Natur zeigen, so Pannen.

von Christian Uthoff

erstellt am 18.Aug.2017 | 10:00 Uhr