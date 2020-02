programm : Das passiert im ersten Halbjahr bei den Landfrauen

Avatar_shz von Redaktion Pinneberg

10. Februar 2020, 10:36 Uhr

Als nächster Programmpunkt der Landfrauen Hörnerkirchen steht am Mittwoch, 19. Februar, die Hauptversammlung auf dem Plan. Getagt wird ab 19.30 Uhr im Westerhorner Lindenhof. Anschließend wird Bingo gespielt. Wer dabei sein möchte, zahlt 5 Euro für einen Imbiss, die Getränke gehen extra. Anmeldungen nimmt Rita Kruse bis zum 14. Februar unter Telefon (0 41 27) 92 93 11 entgegen. Sie ist auch die Ansprechpartnerin bei allen anderen Programmpunkten. Ihre E-Mail-Adresse: info@landfrauen-hoernerkirchen.de.

Am Donnerstag, 19. März, wird Svenja Pein ab 19.30 Uhr in der Bokeler Döpstuv einen Vortrag zum Thema Achtsamkeit halten.

Und am Mittwoch, 15. April, folgt an gleichen Ort das Referat „Bienenfreundliches Gärtnern“ mit Thomas Kleinworth vom Landesverband der Gartenfreunde.

Am 1. Mai werden sich die Landfrauen wieder mit einem Kaffee-und-Kuchenstand am Maibaum-Aufstellen vor Bokels Dörpstuv beteiligen.

Sportlich wird es am Mittwoch, 20. Mai, wenn die Frauenriege zur Fahrradtour nach Horst aufbricht. Gestartet wird um 13 Uhr auf Hökis Marktplatz. Die Tour hat eine Länge von etwa 25 Kilometern. Besichtigt werden soll der Hof Nutzwedel. Anschließend ist ein Kaffee-Picknick in der Scheune des Kugler Hofes geplant. Mitzubringen sind Becher, Teller und Besteck.

Am Mittwoch, 10. Juni, folgt ein Tagesausflug in den Kreis Stormarn, wo unter anderem der Fernsehort „Büttenwarder“, ein Gestüt und der Kaiserhof in Salem angesteuert werden sollen.

Den Abschluss des Halbjahres bildet am 13. Juni die Fahrt zum Landeslandfrauentag in den Holstenhallen in Neumünster.