Coronazeit genutzt : Das Kunsthaus Burg Vossloch in Bokholt-Hanredder ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Fast drei Jahre lang wurde am Außenbereich gearbeitet. Jetzt sollen viele Ideen realisiert werden.

09. Oktober 2020, 14:50 Uhr

Bokholt-Hanredder | Es ist ruhig geworden um das Kunsthaus Burg Vossloch – nicht erst seit dem Corona-Lockdown. „Wir haben in der Coronazeit meditiert und renoviert“, sagt Burg-Besitzer Walter Valentin Burgmann, Künstlername Valentino. Fast drei Jahre wurde am Außenbereich gearbeitet und die weiße Stadtvilla wieder zum Strahlen gebracht. „Wir waren im Dornröschenschlaf. Das passt zu uns, bei den vielen Rosenbüschen, die rund um das Gebäude wachsen“, sagt Burgmann. Wachgeküsst werden muss er aber nicht, er sprudelt derzeit vor Ideen.

Wir leben in der Corona-Pandemie. Wer falsche Entscheidungen trifft, hat für den Rest seines Lebens verloren. Walter Valentin Burgmann, Burg-Besitzer

Was falsche Entscheidungen sind, lässt der Burg-Besitzer offen. Er schwadroniert über Mangel an Informationen, zu viel Eigennutz und das „spätkapitalistische System, das so viel Geld abwirft, dass die Bürokratie heiter und gelassen existieren kann“. Auch bei wiederholter Nachfrage sagt Burgmann nur: „Es ist in letzter Zeit wenig passiert. Wir haben nachgedacht.“

Filmproduzent möchte von Bokholt-Hanredder aus arbeiten

„Wir haben uns in kürzester Zeit neu aufgestellt“, sagt Filmproduzent Henning Marx, der mit in die Burg einziehen will, wo auch Illustratorin Ute Adelt ihr Atelier hat. Die Homepage seiner Produktionsfirma Window Clips hat er derzeit deaktiviert, als Filmproduktion Henning Marx will er zukünftig von Bokholt-Hanredder aus arbeiten. „Das wird der Hauptsitz. In Elmshorn soll aber ein zweites Studio bleiben“, erklärt er.

360-Grad-Fotografie, Ware- und Unternehmensfilme, Visual Effects und Sound Design gehören seit mehr als 20 Jahren zu seinem Geschäft. „Wir wollen hier ein Videostudio installieren“, sagt Marx. Er denkt an einen Round Table, also die Möglichkeit, wie in professionellen Fernsehstudios mit Gästen zu diskutieren.

Die Produktion soll hochprofessionell sein, sendefähig. Wir planen mit einer professionellen Ausleuchtung, und gefilmt wird in 4K. Henning Marx, Produktionsfirma Window Clips

Zudem sollen Videoporträts produziert werden – als Erinnerung für Enkel oder nachfolgende Generationen. „Wir planen Filme von 15 bis 30 Minuten, in denen eigene Videos, Fotos und Inhalte zusammengestellt werden. Porträts eines Lebens“, sagt Marx. Es soll um normale Menschen gehen, die etwas aufgebaut haben, die vielleicht ganz normale Jobs hatten und die niemand kennt, aber über die die Familie etwas wissen soll, erklärt Adelt. Dafür soll sich auch in der Burg etwas verändern. Pinsel stehen bereit, Werkzeugkoffer stehen im Entree. In die Karten schauen lassen sich Adelt, Marx und Burgmann aber noch nicht.

Burg Vossloch soll auch für Besucher geöffnet werden

„Die Frage ist, wie wir die Geschichte gedeichselt bekommen, ohne in den Fokus der Behörden zu geraten“, sagt Burgmann über die Umbaupläne. Denn Veränderungen seien bei dem denkmalgeschützten Gebäude nicht einfach umzusetzen. Mittelfristig soll die Burg Vossloch aber auch wieder für Besucher geöffnet werden. Denn es gibt zu viel, was es zu bestaunen gibt.

Jedes ausgestellte Kunstwerk hat eine Geschichte

Burgmann zeigt auf ein Gemälde von Udo Lindenberg, das ihm der Künstler geschenkt haben soll, kurz danach verschwindet er und kommt mit einer Bronzetafel zurück. „Die habe ich Michail Gorbatschow übergeben, als er in Hamburg war“, sagt Burgmann. Jedes der ausgestellten Kunstwerke hat eine Geschichte und er selbst von viel mehr zu erzählen. „In meinem Alter, ich gehe stramm auf die 77 zu, muss ich mich in Form bringen, damit ich die 100 Jahre erreiche. Sonst schaffe ich nicht, was ich alles vorhabe“, sagt Burgmann lachend.

Wenn du dich beeilst, kommst du immer zu spät. Walter Valentin Burgmann, Burg-Besitzer, über Gelassenheit bei der Umsetzung

Wie will er die kommenden 23 Jahre nutzen? „Ich schreibe ein Buch. Mein Leben wird eh verfilmt“, sagt Burgmann, der nach eigenen Angaben mehrere Galerien in Hamburg besessen hat und mehr als 400 Ausstellung weltweit und mit Künstlern aus aller Welt organisiert hat. „Meine Geschichte hängt mit dem Haus zusammen, weil ich den Mut und die Kraft hatte, es zu übernehmen und zu sanieren“, sagt Burgmann. Und er hat zumindest von der Idee klare Vorstellungen: „Das ist kein Haus, in dem Menschen nur rumliegen und sinnieren, sondern ein Haus, das Impulse setzt.“

Burg-Besitzer will Zeichen setzen

Digital-Diktatur oder der Mensch, der sich als einzige Spezies selbst abschafft, sind Themen, die Burgmann für Ausstellungen reizen. „Das klingt jetzt nicht sehr lebensfroh, aber es kann spannend werden.“ Er will Zeichen setzen. „Kunst soll helfen, nachzudenken, und nicht nur für Schönheit stehen. Dann läuft etwas falsch“, ist Burgmann überzeugt. Ein Zeichen hofft er noch bis zum Jahresende setzen zu können.

„Wir haben eine Esperanza-Skulptur beauftragt, wie sie in Rostock steht“, sagt Burgmann und ergänzt: „Esperanza bedeutet Hoffung, und das ist, es, was wir in der Corona-Zeit brauchen. Als Kunstsachverständige müssen wir auch etwas mit Hoffnung kreieren.“