Veranstaltungen in der Region Barmstedt : Das ist das Programm für den Herbst

vergrößern 1 von 3 Foto: Marek 1 von 3

von Christian Uthoff

erstellt am 15.Sep.2017 | 14:30 Uhr

Barmstedt | Das Wetter hat längst auf Herbst umgestellt. Und in Barmstedt und der Region stehen in den kommenden Wochen die ersten Herbstveranstaltungen des Jahres auf dem Programm. Unsere Zeitung gibt einen Überblick, darüber, welche großen Märkte und Feste bis zum Jahresende in der Stadt sowie den Amtsbezirken Rantzau und Hörnerkirchen organisiert werden.

Weltkindertag am 17. und 23. September: Am kommenden Sonntag sowie am Sonnabend, 23. September, stehen die Kinder im Mittelpunkt. Die Jugendfeuerwehr Hörnerkirchen/Osterhorn/Bokel sowie die DLRG Hörnerkirchen sind am 17. September beim von der SPD Hörnerkirchen organisierten Fest zum Weltkindertag dabei. Gefeiert wird zwischen 14 und 17 Uhr auf dem Marktplatz in Höki. Auch in Barmstedt kümmert sich die SPD um die Organisation des Weltkindertags. Zwischen 10 und 14 Uhr werden am 23. September unter anderem die Jugendfeuerwehr Barmstedt, der SSV Rantzau und der BMTV auf dem Marktplatz dabei sein.

Kirchengemeinde Barmstedt feiert 500 Jahre Reformation vom 27. September bis zum 19. November: Im Zuge des Reformationsjubiläums werden auch in der Kirchengemeinde Barmstedt zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Start wird am Mittwoch, 27. September, ein Vortrag von Michael Trowitzsch im Gemeindehaus Barmstedt sein. Er wird die theologischen Grundgedanken Luthers und ihre Bedeutung auch für die Gegenwart vorstellen. Am Dienstag, 31. Oktober, der dieses Jahr ein gesetzlicher Feiertag ist, steht dann der Festgottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche mit Pastor Raphael Steenbuck auf dem Programm. Auch in der Sparrieshooper Osterkirche werden die Pastoren Tobias Jäger und Andreas Pawlas ab 10 Uhr mit der Gemeinde feiern. Bis zum 19. November stehen zudem ein weitere Vortrag, ein Filmabend, ein Lutherfeuer sowie eine Ausstellung auf dem Programm. Alle Termine sind auch im Gemeindebrief der Kirche sowie im Internet aufgeführt.

Erntedankfeste am 1. und 4. Oktober: Richtig herbstlich wird es ab Sonntag, 1. Oktober: In der Barmstedter Heiligen-Geist-Kirche wird mit den Pastoren Dieter Timm und Bert Johannigmann ab 10 Uhr das Erntedankfest gefeiert. Parallel zum Gottesdienst in der Stadt findet auch ein weiterer Gottesdienst samt Erntedankfest und Vorstellung der neuen Konfirmanden in der Sparrieshooper Osterkirche statt. Die Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche Barmstedt feiert ebenfalls am 1. Oktober Erntedank – und zwar als Fest für die ganze Familie ab 15 Uhr im Haus der Gemeinschaft, Moltkestraße 2. Auch der Landfrauenverein Barmstedt-Rantzau feiert Erntedank: Die Mitglieder laden für Mittwoch, 4. Oktober, 19.30 Uhr, zu einer Andacht in die Heiligen-Geist-Kirche ein. Eine Anmeldung ist erforderlich. Im Anschluss wird ein Quickborner Bäckermeister im Gemeindehaus einen Vortrag zum Thema „Brot – Handwerk oder Discounter“ halten.“

Heeder Herbstmarkt am 8. Oktober: Im vergangenen Jahr musste der Heeder Herbstmarkt, der regelmäßig von der Gemeinschaft Heeder Wähler (GHW) organisiert wird und zahlreiche Besucher anzieht, ausfallen. Wegen der Bauarbeiten an der Landesstraße 75 in Heede befürchteten die Organisatoren ein „Verkehrs- und Parkplatzchaos“. Mittlerweile sind die Arbeiten an der Hoffnunger Chaussee beendet, und der Herbstmarkt soll wieder stattfinden – dieses Mal am Sonntag, 8. Oktober. Von 10 bis 17 Uhr werden dann unter anderem Obst, Gemüse und Pflanzen zum Verkauf angeboten.

Barmstedter Bauernmarkt am 15. Oktober: Der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt (HGB) lädt eine Woche nach dem Heeder Herbstmarkt zum Bauernmarkt samt verkaufsoffenem Sonntag sowie Spiele- und Bücherflohmarkt in die Barmstedter Innenstadt ein. Der Bauernmarkt, auf dem unter anderem Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Fisch angeboten werden, ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, die teilnehmenden Barmstedter Händler öffnen ihre Geschäfte während des verkaufsoffenen Sonntags von 12 bis 17 Uhr. Der Spiele- und Bücherflohmarkt in der Kommunalen Halle des Rathauses startet um 10 Uhr und endet um 13 Uhr.

Herbstfest mit Lichtevent im Ellerhooper Arboretum am 28. und 29. Oktober: Am letzten Oktober-Wochenende gehen im Ellerhooper Arboretum wieder die Lichter an: Zur Blauen Stunde sollen zahlreiche Strahler den Park in eine Märchenlandschaft verwandeln. Untermalt wird das Ganze mit klassischer Musik. Außer der Park-Illumination sorgt während des Herbstfests auch der Farbenrausch der Indian-Summer-Anlage für Aufsehen.

Kunsthandwerkerausstellung im Gartenbauzentrum Ellerhoop-Thiensen am 11. und 12. November: 34 Aussteller werden Mitte November im Gartenbauzentrum Ellerhoop-Thiensen erneut ihre Waren anbieten. Die Kunsthandwerkerausstellung ist laut den Organisatoren eine der größten im Kreis Pinneberg. Angeboten werden unter anderem Drechselarbeiten, Schmuck und Kettensägenkunst. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Barmstedter Weihnachtsmarkt vom 1. bis zum 3. Dezember: Langsam geht es auf Weihnachten zu: Am ersten Dezember-Wochenende öffnet der 40. Barmstedter Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und rund um die Heiligen-Geist-Kirche seine Pforten. Während des Wochenendes wird es ein umfangreiches Musikprogramm und den bekannten Mittelaltermarkt vor dem Barmstedter Rathaus geben. Anlässlich des 40. Jahrestags wird zudem Barmstedts Stadthistoriker Peter Steenbuck eine Bilderausstellung zum Weihnachtsmarkt in der Kommunalen Halle präsentieren.

Adventsmarkt auf der Barmstedter Schlossinsel am 16. und 17. Dezember: Eine der letzten großen Veranstaltungen des Jahres ist der Adventsmarkt am 3. Advent. Zwischen den Gebäuden auf der Barmstedter Schlossinsel werden dann Kunst und Handwerk von zahlreichen Händlern angeboten.