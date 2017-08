Bilanz in Barmstedt : Dänische Wochen enden am Sonntag

Barmstedt | Mit einer Finissage in der Galerie III auf der Schlossinsel werden am kommenden Sonntag, 27. August, die Dänischen Wochen in Barmstedt enden. Ab 15.30 Uhr werden die Besucher Gelegenheit haben, sich noch einmal Werke der vier dänischen Künstler anzusehen und mit ihnen über ihre Werke zu sprechen. „Ein paar Künstler werden hier sein“, kündigt Karin Weißenbacher an, die die Galerie betreibt und die Dänischen Wochen federführend organisiert hat. Der Eintritt ist frei.

Acht Wochen lang – von Anfang Juli an – stand Barmstedt im Zeichen der dänischen Kunst. Ergänzend zur Ausstellung in der Galerie III zeigte Peter Fredskild Fotografien in der Kommunalen Halle. Außerdem gab es eine dänische Kaffeetafel, ein Jazz-Konzert, dänische Filme in der Kulturschusterei sowie eine Märchenstunde für Kinder in der Bücherei, die sich ebenfalls an den Länderwochen beteiligt. Nach wie vor können Besucher dort in der Themen-Ecke Lektüre über Dänemark ausleihen.

Die Kombination aller Aktionen sei sehr gelungen gewesen, stellte Weißenbacher fest. Zudem hätten die Dänischen Wochen „die Bande zwischen Barmstedt und der Partnerstadt Middelfart gestärkt. Die Kontakte wurden wieder intensiviert.“ Einziger Wermutstropfen: Die geplante „Entdeckungsreise für Kinder“ durch die Ausstellung in der Galerie III habe wegen zu geringer Anmeldezahlen ausfallen müssen. Der erste Ferientag sei dafür vermutlich ein ungünstiger Termin gewesen, so Weißenbacher. Ansonsten sei sie mit der Resonanz sehr zufrieden, und mit Dänemark als Partnerland der Länderwochen habe Barmstedt voll im Trend gelegen, sagte sie: In der Pinneberger Landdrostei sei zeitgleich eine Regionalschau mit Werken dänischer Künstler eröffnet worden, und auf der NordArt in Büdelsdorf stehe Schleswig-Holsteins Nachbarland ebenfalls im Fokus.

In der Galerie III sind die Malereien von Gitte Lea Andersen, Grafiken von Birthe Petersen, Skulpturen von Mette Fischer und Fotografien von Aksel Tornoe noch bis zur Finissage am kommenden Sonntag unter dem Titel „Kunstnere Imellem“ zu sehen. „Anschließend fangen die Vorbereitungen für die nächste Ausstellung an“, so Weißenbacher – die allerdings nicht Dänemark zum Thema haben wird.

Gisela Gertig, Mitorganisatorin der Dänischen Wochen, dankt allen Barmstedter Geschäftsleuten dafür, dass sie in ihren Schaufenstern, Praxen und Büros die dänischen Flaggen ausgehängt haben. „Am Freitag werde ich die Fahnen wieder einsammeln, damit sie für die Ausschmückung von Städtepartnerschaftsfeiern zur Verfügung stehen können“, kündigt sie an. „Wen ich nicht erreiche, den bitte ich, die Fahnen bei Gelegenheit im Tourismusbüro abzugeben. Sie müssen ja nicht weggeworfen werden.“

von Elisabeth Meyer

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr