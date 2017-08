Das Programm von Samstag : Coverpiraten entern Barmstedts Bühne

vergrößern 1 von 2 Foto: bz 1 von 2

Barmstedt | Am zweiten Tag des Barmstedter Stoppelmarkts gibt es gleich mehrere Neuheiten für die Besucher. Erstmals werden auch das Humburg-Haus und die Chemnitzstraße mit in die Veranstaltungsmeile miteinbezogen. Auf der Straße ist ein „Markt der anderen Art“ geplant, auf dem Kunsthandwerker und Aussteller ihre Waren anbieten. Im Humburg-Haus wird es ein Café geben, in dem selbstgebackene Kuchen, Torten und weitere Snacks angeboten werden. Am Sonnabend und Sonntag wird es dort zusätzlich eine Vernissage mit Sektempfang geben. Gezeigt werden Bilder der Künstlerin Elsi Jürss. Am Humburg-Haus wird zudem die Kinderarena der Volksbank öffnen.

Das Bühnenprogramm startet an der Reichenstraße und auf dem Marktplatz jeweils ab 14 Uhr mit DJ-Musik. Dann öffnen auch die Stände. Die ersten Künstler treten ab 15 Uhr auf: Auf der Bühne am Rathaus spielen dann Strings & Spoons Irish Folk. Ihr Repertoire besteht aus bekannten, aber auch weniger bekannten Stücken. Wer es maritimer mag, ist in der Reichenstraße richtig. Dort schmettern die Laboer Strandpiraten ihre Shantys und Evergreens. Ab 17 Uhr gibt es auf der großen Bühne Gitarrenmusik von Marco de Maurice, während ab 18 Uhr Mia Ohlsen in der Reichenstraße spielt. Die Singer-Songwriterin hat plattdeutsche, englische und auch dänische Lieder im Repertoire.

Höhepunkte des Abends sind die Auftritte der Hamburger Coverpiraten und der Wild Boyz. Die sechsköpfige Piraten-Gruppe covert unter anderem Songs von AC/DC, Robbie Williams und Adele sowie Schlager und Hits der Neuen Deutschen Welle. Sie spielen ab 20 Uhr auf dem Marktplatz. Rock- und Popklassiker der 70er-, 80er und 90er-Jahre sowie Hits von heute stehen bei den Wild Boyz auf der Bühne an der Reichenstraße ab 20.30 Uhr auf dem Programm.

von Christian Uthoff

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr