Klaus Balzat kommt nicht : Corona: Seeth-Ekholts Gruppe 2000 sagt Infoabend mit Bürgermeister ab

Die Pandemie bringt das Programm der Gruppe 2000 durcheinander. Der Januar-Termin mit Bürgermeister Klaus Balzat fällt Corona zum Opfer. Nun hoffen die Programm-Macher auf ein Graue-Erbsen-Essen im Februar.

von Carsten Wittmaack

18. Januar 2022, 17:00 Uhr

Noch vor Kurzem war Programm-Macherin Anke Brühe optimistisch, dass die Winter-Veranstaltungen der Seeth-Ekholter Gruppe 2000 wie geplant stattfinden können. Doch nun steht fest: Der für den 25. Januar angesetzte Abend mit Bürgermeister Klaus Balzat wird ausfallen. Grund sind die rasant gestiegenen Corona-Zahlen und die damit einhergehenden strengen Regeln für Zusammenkünfte. Eigentlich sollte Balzat über die Gemeindepolitik informieren.

„Wir dürften uns treffen, aber wir lassen den Januar-Termin lieber ausfallen“, sagt Brühe. Für Februar wolle man aber „noch abwarten, wie sich die Lage entwickelt“. Am 22. Februar soll es ein Graue-Erbsen-Essen geben. Die Teilnehmer wollen sich um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus treffen. „Wenn sich an dem Termin noch etwas ändern sollte, werden wir rechtzeitig darüber informieren“, kündigt Brühe an. Wer Nachfragen hat, kann sich unter der Telefonnummer (04120) 872 direkt an sie wenden.

Über 80 Vorträge in 22 Jahren

Gegründet wurde die Gruppe 2000 – nomen est omen – vor 22 Jahren. Initiatorin war einst Sigrid Boelter, die im Jahr 2000 als Leiterin der Kinderstube in den Ruhestand verabschiedet wurde. Während ihrer Abschiedsrede erklärte sie damals: „Nachdem die Gaststätte Brandt an der Bundesstraße ihre Türen geschlossen hat, gibt es im Dorf keinen Treffpunkt mehr. Das müssen wir ändern. Wir gründen jetzt eine Freizeitgruppe.“ Seither stehen Ausflüge und regelmäßige Treffen auf dem Programm. Über 80 Vorträge organisierte die Gruppe 2000 über die Jahre. Neulinge sind in der Runde stets willkommen.