Langeln : CDU wählt Herbert Vogt zum Spitzenkandidaten

von Siegfried Schilling

21. April 2018, 00:00 Uhr

Langeln | Der Vorsitzende steht auf Platz eins: Mit Herbert Vogt an der Spitze tritt die Langelner CDU zur Kommunalwahl im Mai an. Die Christdemokraten hatten ihn vor Kurzem einstimmig im Gemeindezentrum als ersten Direktkandidaten gewählt. Mit bei der Wahl dabei: die Fraktionsvorsitzende des CDU-Kreisverbands, Heike Beukelmann, die die Aufgabe der Wahlleiterin übernahm.

„Ich möchte unsere politische Arbeit im Sinne einer gedeihlichen wirtschaftlichen und kulturellen Weiterentwicklung unseres Dorfes fortsetzen“, sagte Vogt zu seinen Zielen. Das schließe auch behutsames Wachstum der Bevölkerung bis zum Jahre 2025 ein, auf die man sich in der Gemeindevertretung verständigt habe. Allerdings plane die Landesregierung, neue Kontingente bei Bauland freizugeben, so dass man mehr Spielraum gewinne. Des Weiteren plane man – bei Bedarf – ein kleines Gewerbegebiet zu schaffen: Ein diesbezüglicher Grundsatzbeschluss sei in der Gemeindevertretung beschlossen worden. Langeln befürworte zudem einen Neubau beim Kindergarten Hemdingen. Sein besonderes Augenmerk liege dabei auf einer soliden Bauweise.

Vogt engagiert sich bereits seit 15 Jahren kommunalpolitisch – erst als einfaches Mitglied im Bau- und Wege-Ausschuss, den er von 2008 bis 2013 leitete. Seit zehn Jahren gehört er dem Finanzausschuss an, dessen Vorsitz er 2013 übernahm. Der 66-Jährige wäre auch bereit, sich dem Wählervotum zu stellen und das „interessante und spannende Amt des Bürgermeisters zu übernehmen“, wie er erklärte. „Dabei kann ich meine Erfahrungen aus vielen Jahren kommunalpolitischer Arbeit einbringen.“

Vogt ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und hat sich als Tischlermeister in Langeln selbstständig gemacht. In der ihm verbleibenden Freizeit spielt er gern Tennis, trainiert für das Sportabzeichen und fotografiert im Fotokreis Barmstedt. Seit 32 Jahren gehört er der Freiwilligen Feuerwehr an, davon 20 Jahre im Vorstand. Auf seinen Urlaubsreisen unternimmt er gern Radtouren.

Vor der Wahl der Kandidaten blickte der CDU-Vorsitzende noch einmal zurück auf die wichtigsten Projekte des vergangenen Jahres – wie beispielsweise dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses und ebenso auf die Verlängerung des Krückauwanderwegs, für den die Planungen mittlerweile abgeschlossen seien. Bewährt habe sich die Installation der LED-Beleuchtung und die Ausstattung der Kommunalpolitiker mit iPads. Die CDU-Fraktionsvorsitzende lobte zudem die erfolgreiche Arbeit seiner Langelner Parteifreunde.