Wegen Drogen und Belästigungen : Bundespolizei greift drei Mal am Elmshorner Bahnhof durch

17. Januar 2022, 12:31 Uhr

Am vergangenen Wochenende musste die Bundespolizei mehrfach am Elmshorner Bahnhof einschreiten.

Drei Mal mussten die Bundespolizisten am vergangenen Wochenende am Elmshorner Bahnhof eingreifen. Wie die Beamten am Montag (17. Januar) mitteilen, verwiesen sie zunächst drei Jugendliche – Jungen im Alter von 15 bis 17 Jahren – vom Platz, nachdem diese Reisende belästigt hatten.

18-Jähriger mit Cannabis erwischt

Nur kurze Zeit später kontrollierten sie einen 18-Jährigen, der eine Alkoholflasche mit sich führte. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren entdeckten die Polizisten ein Tütchen Cannabis. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher, der junge Mann muss mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Zuletzt stellte die Bundespolizei am Sonnabendabend bei der Kontrolle eines weiteren jungen Mannes fest, dass gegen den 22-Jährigen zwei Aufenthaltsermittlungen vorlagen. Er erhielt einen Platzverweis.