Corona : Bürgermeisterin Heike Döpke appelliert an die Barmstedter: Halten Sie Abstand!

Barmstedts Verwaltungschefin erläutert in einer Videobotschaft die neuen Vorschriften.

von Elisabeth Meyer

24. März 2020, 14:00 Uhr

Barmstedt | Sollte jemand gegen die seit Montag geltenden Regeln im Umgang mit der Corona-Krise verstoßen, „werden die Zuwiderhandlungen sanktioniert“: Mit diesen mahnenden Worten hat Barmstedts Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) am Montag in einer Videobotschaft an alle Bürger appelliert, sich an die Vorschriften zu halten.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

In ihrer dreiminütigen Ansprache, die unter anderem auf der Homepage der Stadt Barmstedt sowie auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram zu sehen ist, erläutert die Verwaltungschefin zudem noch einmal die wichtigsten Vorschriften, die die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag beschlossen hatten.

„Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut, Sie sind gesund und zuhause geblieben“, sagt Döpke zu Beginn. Sie tue es „nicht gern“, aber sie weise darauf hin, was für die nächste Zeit – die Vorschriften gelten mindestens zwei Wochen – zu beachten sei: „Alle sind angehalten, ihre Sozialkontakte auf das absolut notwendige Minimum herunterzufahren“, betonte Döpke. So seien Treffen außerhalb des eigenen Haushalts oder der eigenen Familie nur noch mit maximal einer weiteren Person erlaubt.

1,5 Meter Mindestabstand

In der Öffentlichkeit sei ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen einzuhalten. Wege zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen blieben aber erlaubt, erklärte Döpke. „Und auch die Versorgung bleibt gewährleistet und ist gesichert.“ Aber, betonte die Verwaltungschefin mit Nachdruck: „Es gibt keine Feiern mehr.“

Zudem seien seit Montag auch Friseursalons sowie Massage- und Tattoostudios geschlossen. In allen anderen Betrieben gelte es, die notwendigen Hygienemaßnahmen zu beachten, mahnte Döpke: „Händewaschen und Abstand halten.“

Hunderte Aufrufe

Die Vorschriften „dienen unserer Sicherheit und tragen hoffentlich dazu bei, die Ausbreitung des Virus’ einzudämmen“, so die Bürgermeisterin. Sie wünsche allen, „dass wir gut durch diese Zeit kommen und gesund bleiben“. Das Video, das am Montagmittag veröffentlicht wurde, wurde bis Montagabend mehrere hundert Male angesehen.