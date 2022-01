Nach massiver Kritik der Bürger : Bürgermeister Hatje und Stadtrat Bredemeier verteidigen Elmshorns Parkkonzept

Das Konzept sei richtig. Aber Bredemeier kündigt an, dass es vergünstigte Monatskarten für das Parkhaus am Steindammpark geben sollte.

Avatar_shz von Christian Brameshuber

13. Januar 2022, 17:30 Uhr

Das Konzept sei richtig. Aber Bredemeier kündigt an, dass es vergünstigte Monatskarten für das Parkhaus am Steindammpark geben sollte.

Die Welle der Empörung ebbt nicht ab. Das neue Parkraumkonzept der Stadt Elmshorn für den Bereich der Innenstadt sorgt weiter für Ärger, Wut, Unverständnis und pure Verzweiflung. Wer das Steindamm-Parkhaus direkt am Bahnhof nutzen will, muss zahlen. Weder Pendler noch Mitarbeiter können ihre Autos einfach wie früher den ganzen Tag am Straßenrand in der City kostenlos stehen lassen. Das verhindert das neue Anwohnerparken und die ausgeweitete Parkscheibenregelung. Der Frust von Pendlern, Mitarbeitern und Firmenchefs ist gewaltig. Die Anzahl der Beschwerden, die im Elmshorner Rathaus eintreffen ist extrem hoch.

Weiter lesen: City-Parken fast überall kostenpflichtig: Ein Aufschrei geht durch Elmshorn

Das ist eine harte Lösung, bei der es neben Gewinnern auch Verlierer gibt. Volker Hatje, Elmshorns Bürgermeister

Mobilitätswende jetzt angehen

Doch Bürgermeister Volker Hatje und der zuständige Baustadtrat Lars Bredemeier verteidigen das neue Parkraumkonzept, das von der Politik nach jahrelanger intensiver Diskussion mit großer Mehrheit beschlossen worden war. „Die autogerechte Stadt hat keine Zukunft mehr“, betont Hatje. Es gehe darum, die Mobilitätswende jetzt anzugehen und zu meistern. Der ewige Suchverkehr nach kostenlosen Parkplätzen in Bahnhofsnähe und im Kernbereich der Innenstadt werde beendet. Hatje spricht von einer harten Lösung, bei der es „neben Gewinnern auch Verlierer gibt“. Zu letzteren zählten ohne Frage Pendler und auch Mitarbeiter Elmshorner Unternehmen. „Auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind von den neuen Regelungen betroffen. Es gibt keine perfekte Lösung für alle“, betont der Verwaltungschef.

Die gesamte Stadtregion Elmshorn macht sich beim Kreis Pinneberg dafür stark, dass der ÖPNV noch viel stärker ausgebaut werden muss. Volker Hatje, Elmshorns Bürgermeister

Umsteigen auf den ÖPNV. Umsteigen aufs Rad. Bredemeier betont, dass es auch darum gehe, die beschlossenen Klimaziele in Elmshorn zu erreichen. Bis 2035 soll die Klimaneutralität erreicht sein. Weniger Verkehr: Dadurch solle sich zudem die Lebensqualität in der Innenstadt in Zukunft deutlich verbessern.

ÖPNV: Stadt und das Umland ziehen an einem Strang

Elmshorn schafft Fakten. Hatje hat in der Stadtumland-Kooperation die Bürgermeister der Umlandgemeinden auch informiert, dass Elmshorn diesen Schritt konsequent geht, der vor allem die vielen Pendler zum Elmshorner Bahnhof aus dem Umland finanziell treffen werde. Allen sei klar, dass der ÖPNV eben noch längst nicht so gut ausgebaut ist, dass er den Anreiz schafft, das Auto stehen zu lassen, sagt Hatje. Genau an diesem Punkt soll angesetzt werden. „Die gesamte Stadtregion Elmshorn macht sich beim Kreis Pinneberg dafür stark, dass der ÖPNV noch viel stärker ausgebaut werden muss“, betont Hatje.

Monatsticket für Parkhaus könnte kommen

Bredemeier verspricht, dass man die Auswirkungen des neuen Konzeptes genau beobachten werde. In einem Punkt kündigt er schon jetzt Nachbesserungen an. Für das Parkhaus am Steindammpark sollte es in Zukunft auch ein günstigeres Monatsticket geben. Das hatten sich viele Pendler gewünscht.