Bürgerbus: Interesse wird größer

Nach Brande-Hörnerkirchen interessiert sich auch Bokel für das Projekt / Vorbild könnten das Amt und die Stadt Kellinghusen sein

von shz.de

19. Januar 2019, 16:00 Uhr

Ein Bürgerbus für eine oder mehrere Gemeinden im Amt Hörnerkirchen: Dieses Vorhaben nimmt weiter Gestalt an. In dieser Woche informierte sich unter anderem Brande-Hörnerkirchens Bürgermeister Siegfried Winter während einer Veranstaltung der AktivRegion Holsteiner Auenland in Barmstedt über ein Beispiel aus Kellinghusen. „Wir werden dieses Vorhaben jetzt auf die Amtsebene heben“, sagte Winter zum aktuellen Stand der Pläne. „Bisher gab es Überlegungen nur in Brande-Hörnerkirchen. Jetzt ist auch Bokel daran sehr interessiert. Wir werden uns weitere Informationen einholen.“

Das Fachforum in den Räumen des Kreisjugendrings war auf großes Interesse gestoßen – unter anderem wegen eines Berichts über den Bürgerbus Kellinghusen (siehe Info-Kasten). Unter dem Motto „Bürger fahren Bürger“ ergänzt ein Verein das Angebot des ÖPNV und befördert mit einem Kleinbus primär ältere Menschen zu ihren Zielen. Nach telefonischer Anmeldung werden die Passagiere im Amtsgebiet von ehrenamtlichen Fahrern an drei Tagen die Woche zum Arzt oder Einkaufen gefahren und nach Hause gebracht. Die so entstehenden Kontakte führten zu mehr Wissen voneinander und zu Mehr an Gemeinschaft, hieß es. Mittlerweile würden täglich mehr als 22 Fahrgäste befördert, der Bedarf übersteige längst das Angebot.

Auch in Brande-Hörnerkirchen gibt es Überlegungen, gemeinsam mit der Agentur Landmobil einen Dorfbus auf die Straße zu bringen. Das Unternehmen hat auch das Amt und die Stadt Kellinghusen beraten. Fördergelder gab es von der AktivRegion. Die beiden im Hörnerkirchener Gemeinderat vertretenen Parteien stehen der Idee positiv gegenüber. „Eine Form wie in Kellinghusen wäre auch für uns denkbar“, sagte Winter. „Aber auch eine Lösung, wie vom Amt Rantzau und der Stadt Barmstedt mit dem Malteser Hilfsdienst geplant, wäre auch für das Amt Hörnerkirchen vorstellbar. Etwas machen wollen wir auf alle Fälle“ , unterstrich der Hörnerkirchener Bürgermeister.

Seine Gemeinde und der geplante Wohnpark im Grünen waren ein weiteres Thema des Fachforums. Architektin Britta to Seeth schilderte die Entwicklung des Projektes von der Idee einer Bürgerin für einen Seniorenpark im Grünen bis hin zum aktuellen Stand (wir berichteten). Auch dort wurden 55 Prozent der Kosten für die Machbarkeitsstudie durch EU-Fördergelder finanziert. Nach intensiver Befragung der Senioren hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und Wünsche an eine solche Wohnform mit kleinen Einzel- und Doppelhäusern und einem Gemeinschaftshaus muss jetzt das Baurecht hergestellt, die Finanzierung geklärt und eine Organisationsform der Selbsthilfe gefunden werden. Erste Förderzusagen lägen bereits vor, weitere müssten noch beantragt werden, berichtete die Architektin. Als frühester Termin für einen Baubeginn nannte to Seeth das Jahr 2020.

Olaf Prüß, Leiter des Regionalbüros der AktivRegion, hatte zu Beginn des Forums erklärt, welche Möglichkeiten sich den Kommunen mit Hilfe der AktivRegion böten. Sie unterstütze bereits seit elf Jahren die Gemeinden und Städte in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg beim Planen und Entwickeln von Konzepten und dem Beantragen von Fördermitteln. Für die Förderung von kleinen und mittleren Projekten stünden für die Förderperiode von 2015 bis 2020 insgesamt 2,86 Millionen Euro aus einem europäischen Fonds zur Verfügung. Was gefördert wird und welche Voraussetzungen die Gemeinden erfüllen müssen, beschrieb Prüß in seinem Vortrag. Dabei nannte er Dinge wie Machbarkeitsstudien, die Erstellung von Konzepten, Investitionen in Ortskerne, die energetische Verbesserung von öffentlichen Gebäuden, Projekte zur Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch den Aufbau ergänzender Mobilitätsangebote. Mit Hilfe der Fördergelder seien bereits Vorhaben in der Region Barmstedt umgesetzt worden – von der Umgestaltung der Außenanlagen der Gottfried-Semper-Schule über das Anlegen eines neuen Teilstücks des Krückauwanderwegs zwischen Barmstedt, Heede und Langeln sowie das Stadtmarketingkonzept und die Weihnachtsbeleuchtung in Barmstedt.

An drei aktuellen Projekten – darunter der Bürgerbus und der Wohnpark – machte Prüß deutlich, in welchen Schritten was erfolgen muss und wie bei größeren Objekten mit einer Machbarkeitsstudie Fördermittel von bis zu 750 000 Euro akquiriert werden können. Zu den unterstützten Projekten gehört auch der neu entstandene Dörpskampus in Hennstedt, wo eine neue Kita an die Grundschule angebaut wurde. Mit dem Dörpskampus soll erstmals eine räumlich wie pädagogisch eng verzahnte Betreuung für Ein- bis Elfjährige angeboten werden.

>buergerbus-sh.de