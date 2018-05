Bürger sprechen Uhl und Sass Vertrauen aus

Hemdinger Wählergemeinschaft wird erneut stärkste Kraft / CDU siegt in Ellerhoop / Wahlbeteiligung im Amt Rantzau deutlich höher als in Barmstedt

von Christian Uthoff

08. Mai 2018, 00:00 Uhr

Keine Überraschungen in den beiden größten Gemeinden des Amtsbezirks Rantzau: In Hemdingen ist die Wählergemeinschaft (HWG) während der Gemeindewahl erneut zur stärksten Kraft gewählt worden. Die Gruppe um Bürgermeister Hans-Hermann Sass erlangte 48,08 Prozent der Stimmen (2013: 47,06 Prozent), die CDU 30,98 Prozent (2013: 32,07 Prozent) und die SPD 20,94 Prozent (2013: 20,87 Prozent). In Ellerhoop ist das Wahlergebnis beinahe identisch zu dem von 2013. Dort setzte sich erneut die CDU mit Spitzenkandidatin Wiebke Uhl durch. Die Christdemokraten erhielten 52,62 Prozent der Stimmen (2013: 52,47 Prozent), die FWE 47,38 Prozent (2013: 47,53 Prozent)

Ellerhoops Bürgermeisterin Wiebke Uhl zeigte sich gestern zufrieden mit dem Ausgang der Wahl. „CDU und FWE liegen dicht beieinander, das ist auch gut so, aber wir haben die Mehrheit behalten“, sagte sie. Wünschenswert sei eine höhere Wahlbeteiligung in der Gemeinde gewesen. Der stellvertretende Bürgermeister Karl-Ernst Bürkner von der Wählergemeinschaft (FWE) war ebenfalls zufrieden mit dem Wahlausgang. „Wir haben die gleiche Stimmenanzahl wie vor fünf Jahren. Dabei hatten wir in diesem Jahr 50 Prozent jüngere Kandidaten dabei, und es war nicht abzusehen, wie die Verjüngungskur ankommt“, so Bürkner. Die FWE sehe mit dem Ergebnis ihren Einsatz bestätigt. „Wir arbeiten politisch mit der CDU zum Wohle der Bürger gut zusammen. Es herrscht große Eintracht“, bilanzierte Bürkner.

Ähnlich ist die Lage in Hemdingen: Es habe nur minimale Abweichungen vom Wahlergebnis 2013 gegeben, sagte Hans-Hermann Sass (HWG), der voraussichtlich erneut im Juni zum Hemdinger Bürgermeister gewählt werden wird. Die HWG verzeichnete einen leichten Stimmenzuwachs. Vom Ergebnis sei er positiv überrascht, so Sass und kündigte an: „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Gemeinderat wird weitergehen.“ Der Neubau eines Kindergartens sei dabei in den kommenden fünf Jahren das größte Vorhaben. Während des Wahlabends sei alles planmäßig verlaufen, so Sass weiter. Allerdings sei die Stimmauszählung bei drei Parteien und Wählergemeinschaften und sieben zu vergebenen Stimmen sehr zeitaufwändig, sagte er.

CDU-Pressesprecher und neues Hemdinger Ratsmitglied Lars Karoleski berichtete, er sei relativ glücklich mit dem Wahlausgang. Das Wahlergebnis sei aber mit Vorsicht zu genießen. „Im Vergleich zu 2013 haben wir etwas über 100 Stimmen verloren.“ Ob das an der Gesamtsituation der CDU im Bund oder an der CDU Hemdingen liege, sei aber nicht zu sagen. „Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und sind gespannt auf die neuen Gesichter im Gemeinderat“, sagte er.

Er sei mit dem Ergebnis der Hemdinger SPD durchaus zufrieden, teilte Ratsmitglied Bernd Sommer gestern mit. Es sei Motivation, weiterzumachen. Und: „Es ist schön, dass niemand die absolute Mehrheit hat. Wir müssen alle miteinander reden – wie in den vergangenen Jahren.“ Und das funktioniere: „Die Zusammenarbeit war bisher gut und wird weiter gut sein.“

Beim Amt Rantzau waren in den vergangenen Tagen außer den zahlreichen Wahlhelfern mehrere Mitarbeiter mit Hochdruck dabei, für den reibungslosen Ablauf der Wahl zu sorgen und die Listen mit den Wahlergebnissen zusammenzustellen. „Das hat gut geklappt“, sagte Amtsdirektor Heinz Brandt gestern. Heute Abend tage ab 18 Uhr im Sitzungszimmer des Amts in Barmstedt, Chemnitzstraße 30, der Gemeindewahlausschuss, der unter anderem die Richtigkeit der Wahl feststelle. Die endgültigen Ergebnisse sollen dann von den Wahlprüfungsausschüssen der jeweiligen Dörfer festgestellt werden, die während der konstituierenden Sitzungen der Gemeinderäte gewählt werden.

Die Wahlbeteiligung lag in den zehn Gemeinden des Amts Rantzau bei 60,18 Prozent. „Das war okay“, so Brandt. Im Amt Hörnerkirchen lag die durchschnittliche Beteiligung an der Gemeindewahl bei 56,58 Prozent, in Barmstedt bei 48,32 Prozent. Der Kreis Pinneberg verzeichnete bei der Kreiswahl insgesamt eine Beteiligung von 46,6 Prozent.