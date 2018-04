Brande-Hörnerkirchen : Buchner ist SPD-Spitzenkandidatin

SPD-Mitglied ist Sybille Buchner bereits seit 2006, in der Gemeindevertretung sitzt sie seit 2008.

von Carsten Wittmaack

21. April 2018, 00:00 Uhr

Brande-Hörnerkirchen | Mit Sybille Buchner als Spitzenkandidatin geht die SPD Hörnerkirchen ins Kommunalwahl-Rennen. Die 48-Jährige ist in Hamburg geboren und hat eine Tochter. Ihr Lebenspartner Thomas Tegelhütter ist vielen in der Region Barmstedt als Veranstalter von Events wie dem Headbangers-Open-Air und dem Hörnerfest ein Begriff.

SPD-Mitglied ist Sybille Buchner bereits seit 2006, in der Gemeindevertretung sitzt sie seit 2008. Seit 2009 ist sie Vorsitzende des Finanzausschusses, außerdem ist sie Mitglied im Bau- und Wegeausschuss und seit 2013 stellvertretendes Mitglied im Amtsausschuss. „Mit Sybille Buchner haben wir eine ausgezeichnete Kandidatin als Bürgermeisterin der Gemeinde“, zeigt sich die SPD in ihrem Wahlprogramm überzeugt. Die 48-Jährige sei die erste Frau in Brande-Hörnerkirchen, die Bürgermeisterin werden könne.

Ihre Themenschwerpunkte wollen die Sozialdemokraten unter anderem auf die Schulwegsicherung, eine gesteigerte Attraktivität der Dorfmitte, bezahlbaren Wohnraum für junge Familien und die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs legen. „Das Überqueren der Hauptstraßen muss für die Kinder auf ihrem Schulweg sicher sein. Dieses gilt besonders für die Ortseinfahrt aus Richtung Westerhorn und für die Steinstraße in Höhe der Bushaltestelle aus Richtung Bokel“, heißt es im Wahlprogramm. Außerdem müsse der Schulweg zwischen Steinstraße und Schule besser beleuchtet werden.

Außerdem will die SPD das Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten ausbauen. Ziel sei es, dass alle Kinder einen Krippen- oder Kindergartenplatz erhalten. Der SV Hörnerkirchen sei „eine wichtige Institution“. Unter anderem helfe er Jugendlichen, sich im Leben zu orientieren. „Hierbei wollen wir in Zusammenarbeit mit dem Verein die Verbesserung und Modernisierung der Sportstätten prüfen.“ Diskutiert werden solle der Bau eines Kunstrasenplatzes.

Einsetzen will sich die SPD auch für Senioren und Menschen mit Behinderung. Hierzu gehöre die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen und der Behindertenbeauftragten. Barrierefreiheit und Senioren- sowie behindertengerechte Wohnungen seien der Partei „ein besonderes Anliegen“. Im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs wolle man eine Bürgerbus-Initiative für die Anbindung zum Bahnhof Westerhorn unterstützen. Ebenso soll geprüft werden, ob und wo ein Rufbussystem außerhalb der regulären Fahrzeiten betrieben werden könnte.