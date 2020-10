Brunnenstraße: AKN überprüft Bahnübergang

von Elisabeth Meyer

06. Oktober 2020, 19:43 Uhr

Barmstedt | Nachdem am AKN-Bahnübergang an der Brunnenstraße in Barmstedt mehrmals innerhalb weniger Wochen die Schranken defekt waren, will die AKN die Anlage jetzt häufiger überprüfen. Das hat Unternehmenssprecherin Christiane Lage-Kress auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Wie berichtet, hatten sich die Schranken während der vergangenen Wochen – zuletzt am 3. Oktober – mehrmals gar nicht oder nur halb geschlossen, so dass die Polizei den Übergang sichern und den Verkehr umleiten musste.

Techniker der AKN hatten die Anlage meist recht schnell wieder in Gang gesetzt – den Fehler aber offenbar nicht dauerhaft behoben. „Es war nach der ersten Störung und deren Behebung am 22. September für uns nicht absehbar, dass weitere Störungen auftreten könnten, was bedauerlicherweise geschehen ist“, erläuterte Lage-Kress. Es handele sich um einen elektrischen Fehler, und die Fehlersuche „gestaltet sich etwas schwieriger, da die Anlage komplex ist“. Dazu und „möglicherweise auch zur Fehlerbehebung“ sei jetzt der Antrieb getauscht worden, „und wir überprüfen den Bahnübergang engmaschiger. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die den Verkehrsteilnehmern durch die Störung entstanden sind“, sagte Lage-Kress.