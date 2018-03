Schnelles Internet : Breitbandprojekt für den Amtsbezirk Rantzau und Klein Offenseth-Sparrieshoop: Entscheidung ist gefallen

Barmstedter Stadtwerke bekommen den Zuschlag für den Ausbau. Der Beschluss jedoch an einige Voraussetzungen geknüpft.

von Caroline Hofmann

28. März 2018, 12:35 Uhr

Barmstedt | Die Entscheidung ist gefallen: Die Barmstedter Stadtwerke dürfen für den Amtsbezirk Rantzau sowie Klein Offenseth-Sparrieshoop das Breitbandprojekt ausführen. Das haben die Mitglieder des Amtsausschusses während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Damit wird der Amtsdirektor Heinz Brandt bevollmächtigt, den Stadtwerken den Auftrag zu erteilen.

Doch mit dem Beschluss sind gleichzeitig Voraussetzungen verbunden. Insgesamt stellen die Gemeinden für den Ausbau 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Davon werden laut Brandt 50 Prozent (etwa 2,3 Millionen Euro) vom Bund und 25 Prozent (1,14 Millionen Euro) vom Land Schleswig-Holstein übernommen. Der restliche Betrag, etwa 1,06 Millionen Euro, wird zwischen den Gemeinden aufgeteilt, wobei der Betrag jeweils nach Länge der Leitung berechnet werden soll. „Die Zahlen müssen jetzt überprüft werden, denn das finale Angebot der Stadtwerke beinhaltete höhere Kosten“, erläuterte Brandt im Gespräch mit unserer Zeitung. Im März vergangenen Jahres sei der Förderbescheid mit der damals errechneten Wirtschaftlichkeitslücke eingereicht worden. Jetzt liege die Hoffnung des Amts darin, dass Bund und Land den Förderbetrag aufstocken.

Außerdem müssen alle beteiligten Gemeinden des Amts Rantzau – Bilsen, Bokholt-Hanredder, Bullenkuhlen, Groß Offenseth-Aspern, Heede, Hemdingen, Langeln und Lutzhorn – sowie Klein Offenseth-Sparrieshoop aus dem Amt Elmshorn-Land der Erhöhung der Kosten zustimmen. „Ich gehe davon aus, dass das nicht das Problem sein sollte. Gegebenenfalls müssen Gemeinden für die Entscheidung Sondersitzungen einberufen“, sagte der Amtsdirektor. Die erhöhten Kosten resultieren laut Jan Schmöckel, Breitband-Lotse des Amts, aus hohen Förderauflagen. Zuguterletzt müsse noch das Einverständnis der Bundesnetzagentur für einen Zuwendungsvertrag erfolgen. Erst dann ist der Amtsdirektor dazu bevollmächtigt, den Auftrag an die Barmstedter Stadtwerke zu vergeben.

Ein Problem könnte die Auftragsvergabe an Tiefbauunternehmen sein. „Viele sind ausgebucht. Das könnte für die Stadtwerke noch ein Problem darstellen“, prognostizierte Brandt. Wenn nun alle Voraussetzungen erfüllt sind, wann ist mit schnellem Internet in den Gemeinden zu rechnen? „Wenn alles gut läuft, können wir mit den Arbeiten in diesem Jahr starten“, schätzte der Amtsdirektor.