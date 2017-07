Feuer in Barmstedt : Brand hatte keine technische Ursache

vergrößern 1 von 2 Foto: Ute Springer 1 von 2

„Die Untersuchung hat ergeben, dass eine technische Ursache ausgeschlossen werden kann“, so Polizeisprecherin Berit Lindenberg. Das Feuer hatte von einem Schuppen auf ein Haus der Awo übergegriffen, konnte aber schnell gelöscht werden. Ein Experte gehe wegen der Löschwasserschäden, Ruß im Objekt sowie Fassaden- und Dachschäden von 250.000 Euro Schaden aus.

Wie berichtet, war das Feuer am Sonnabend, 8. Juli, gegen 18 Uhr zuerst im Bereich des Schuppens ausgebrochen. Anschließend hatten die Flammen auf das Dach des Hauses übergegriffen, so dass die Dachpappe in Brand geraten war. Den Feuerwehren aus Barmstedt und Heede gelang es innerhalb weniger Minuten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Autofahrer, die am Sonnabend nach Barmstedt hinein oder aus der Stadt heraus wollten, mussten bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen einen Umweg in Kauf nehmen: Bereits am 26. Juni war die Hamburger Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt.

von Christian Uthoff

erstellt am 16.Jul.2017 | 16:00 Uhr