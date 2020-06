Brände: Ursachen noch unklar

Nach den Feuern an der Nappenhorner Koppel und der Klaus-Groth-Straße ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen

von Elisabeth Meyer

05. Juni 2020, 18:00 Uhr

Barmstedt | War ein technischer Defekt an der Solaranlage die Ursache für das Feuer, das am vergangenen Freitag, 29. Mai, ein Einfamilienhaus an der Klaus-Groth-Straße unbewohnbar gemacht hat? Diese Vermutung wollte Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, nicht bestätigen. Es sei zwar naheliegend, dass die auf dem Dach montierte Anlage das Feuer ausgelöst habe, aber gesichert sei es nicht. „Die Ermittlungen dazu dauern noch an“, sagte sie auf Anfrage unserer Zeitung.

Wie berichtet, war das Feuer am Nachmittag gegen 15.45 Uhr im Dachbereich des Hauses ausgebrochen. Etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Barmstedt, Quickborn und Heede bekämpften die Flammen auch von der Drehleiter aus und hatten den Brand nach einer Stunde gelöscht. Doch der Dachstuhl war komplett zerstört und das übrige Haus durch das Löschwasser und den Rauch unbewohnbar. Außerdem mussten die Einsatzkräfte die Solaranlage herunterreißen und Dachpfannen abnehmen, um das Feuer bekämpfen zu können. Wie hoch der Schaden ist, werde ebenso wie die Brandursache noch ermittelt, sagte Firsching.

Zum zweiten Brand knapp eine Woche vorher dauern die Ermittlungen ebenfalls noch an. Wie berichtet, war am Sonntag, 24. Mai, gegen 6.30 Uhr ein Feuer im Schuppen eines Hauses an der Nappenhorner Koppel ausgebrochen. Die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen und hatten bereits den Dachüberstand angegriffen. Das schnelle Eingreifen der Barmstedter Feuerwehr verhinderte Schlimmeres und rettete noch eine Katze aus dem Dachgeschoss. Auch in diesem Fall sei die Ursache noch unklar, sagte Firsching jetzt. Eine Brandstiftung werde ebenso wenig ausgeschlossen wie ein technischer Defekt. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Anders als bei der Klaus-Groth-Straße, steht jetzt allerdings die Schadenshöhe fest: Die Polizei beziffert sie auf rund 100 000 Euro.