Aufgestellt : Bokholter CDU tritt mit 15 Kandidaten zur Wahl an

Spitzenkandidatin der Christdemokraten ist Katrin Schrade.

von Peter Jaster

21. April 2018, 00:00 Uhr

Bokholt-Hanredder | Sie hatten geworben – und das mit Erfolg: Die CDU Bokholt-Hanredder hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai aufgestellt. Spitzenkandidatin der Christdemokraten ist Katrin Schrade. Während einer weiteren Versammlung will die CDU nun ihr Wahlprogramm diskutieren und aufstellen.

Anfang des Jahres hatte die Gemeinde zu einer Einwohnerversammlung eingeladen, um Werbung für ein ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik zu machen. Damit bei der Kommunalwahl am 6. Mai ausreichend Kandidaten auf den Wahllisten zur Verfügung stehen, war die Gemeinde frühzeitig aktiv geworden. „Die durchgeführte Einwohnerversammlung war zur Information und Motivation der Bürger wichtig. Um für die CDU neue Mitglieder zu gewinnen, haben wir aber die direkte Ansprache gewählt und man sieht: Wir waren erfolgreich“ so die Fraktionsvorsitzende Katrin Schrade.

Der Landtagsabgeordnete Peter Lehnert leitete die Versammlung im Bürgerhaus. Erfreulich aus Sicht des Ortsverbands war die Anwesenheit einiger interessierter Bürger, die sich für Aufgaben zur Verfügung stellen wollten und die den Abend für Verständnisfragen nutzten. Was ist ein Direktkandidat? Was muss ich als Listenbewerber machen? Solche und ähnliche Fragen galt es zu beantworten. Alle vorgeschlagenen Kandidaten stellten sich schließlich zur Wahl. Jeder Wahlvorgang endete mit einstimmigen Ergebnis. Das Besondere: Mit sieben Frauen und acht Männern stellt die CDU aus Bokholt ein sehr ausgeglichenes Team auf die Beine. Insgesamt treten die Christdemokraten mit 15 Listenbewerbern an, die große Teile der Einwohnerschaft des Dorfes widerspiegeln sollen.