Kommunalwahl 2018 : Bokholt-Hanredder wählt die erste Bürgermeisterin

shz.de stellt die beiden Kandidatinnen Katrin Schrade und Katrin Weihrauch-Lenz im Kurzportrait vor.

von Christian Uthoff

24. April 2018, 16:00 Uhr

Bokholt-Hanredder | Eine große Veränderung in der Gemeindevertretung von Bokholt-Hanredder steht schon vor der Wahl fest: Künftig werden laut Amt Rantzau aufgrund der geringeren Einwohnerzahl nur noch elf statt wie bisher 13 Gemeindevertreter im Rat sitzen. Der neue Gemeinderat wird dann im Juni eine neue Bürgermeisterin wählen. shz.de stellt die beiden jeweils im Kurzporträt vor.

Katrin Schrade tritt als Spitzenkandidatin der CDU an

Zum derzeitigen Bürgermeister von Bokholt-Hanredder hat sie eine ganz besondere Verbindung: „Wolfgang Mohr ist mein politischer Ziehvater“, sagt Katrin Schrade. Die 48-Jährige tritt als Spitzenkandidatin der CDU zur Gemeindewahl in Bokholt-Hanredder an. „Er hat mich damals angesprochen und dann gleich richtig mitgenommen“, erzählt sie über ihre politische Karriere. Mohr kann aus gesundheitlichen Gründen sein Amt derzeit nicht ausführen, bei der Kommunalwahl steht er auf Listenplatz 15 der CDU.

Schrade könnte vorerst in seine Fußstapfen treten. „Er hat mir sehr viel mitgegeben – über die Dorfstruktur und wie Jung und Alt hier zusammenarbeiten.“ Seit 18 Jahren wohnt die gebürtige Barmstedterin in Offenau, seit 15 Jahren ist sie kommunalpolitisch aktiv. Angetreten war sie immer für die CDU. Ihr Vater sei in Barmstedt sehr engagiert gewesen, das habe sie schon in jungen Jahren geprägt, so Schrade.

Im Ort gefalle ihr besonders das Miteinander von Jung und Alt. „Ich bin hier richtig heimisch geworden“, sagt sie. Das Ehrenamt der Kommunalpolitikerin und das der stellvertretenden Bürgermeisterin bringe ihr viel Spaß. „Man lernt sehr viel dazu. Es ist nicht immer angenehm und auch nicht einfach. Aber es ist eine reizvolle und sehr verantwortungsvolle Aufgabe“, sagt sie über ihr potenzielles Engagement als Bürgermeisterin. Gegenüber dem jetzigen Bürgermeister sei die Verantwortung groß: „Er hat sehr viel Herzblut in das Amt gesteckt.“ Aufgrund seiner Krankheit teile sie sich aktuell die Aufgaben mit der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin Katrin Weihrauch-Lenz. „Das läuft sehr gut. Wir ergänzen uns super.“ Und auch künftig werde die Zusammenarbeit weitergehen.

Schrade arbeitet als kaufmännische Angestellte in Kölln-Reisiek. Der Beruf gehe vor, betont sie, das Ehrenamt werde in ihren Alltag „rein organisiert“. In ihrer Freizeit ist sie gern mit dem Hund unterwegs oder im Garten, sie puzzelt und liest oder nimmt sich mit ihrem Mann eine Auszeit auf Föhr. Zudem engagiere sie sich im Dienstagskreis im Hause Tietjen. „Ich bin da vor 15 Jahren super aufgenommen worden. Man taucht dort in eine andere Welt ein und kann viel lernen. Diesen Tag halte ich mir immer frei.“

Katrin Weihrauch-Lenz tritt als Spitzenkandidatin der FWG an

Als es um den Fortbestand der Grundschule Bokholt-Hanredder ging, stieg sie in die Kommunalpolitik ein. „Die Schule sollte geschlossen werden“, sagt Katrin Weihrauch-Lenz, Spitzenkandidatin der Freien Wählergemeinschaft (FWG). „Ich wollte mich für den Erhalt einsetzen.“ So sei sie im Gemeinderat gewesen, wo fast nur Männer saßen. „Ich habe gefragt: Wo sind die Frauen?“ Letztlich blieb die Schule erhalten und Weihrauch-Lenz trat in die Politik ein.

Seit 2008 sei sie kommunalpolitisch aktiv, berichtet die 52-Jährige aus Offenau. Bereits 2007 war sie in die FWG eingetreten. Für sie sei es entscheidend, dass sie auf diese Weise ihr Lebensumfeld mitgestalten könne. „Ich kann etwas für das Dorf und ein besseres Zusammenleben tun.“ Das Besondere am Ort ist aus ihrer Sicht die kleine Einheit aus Vosslocher Sportverein (VSV), Feuerwehr, Grundschule, Kindergarten und weiteren Vereinen und Verbänden, „die heute nicht mehr selbstverständlich ist“. „Das läuft und es bringt Spaß,“ sagt sie. Die Lage des Orts zwischen Barmstedt und Elmshorn sei zwar schwierig. „Man kann hier dennoch einiges auf die Beine stellen.“

Aktuell vertritt Weihrauch-Lenz in ihrer Funktion als erste stellvertretende Bürgermeisterin gemeinsam mit Katrin Schrade Bürgermeister Wolfgang Mohr, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht ausüben kann. Im Gemeinderat seien die FWG-Vertreter in den vergangenen Jahren eng zusammengewachsen. Grundsätzlich sei es eine aufregende Zeit in Bokholt-Hanredder. „Es gibt das Neubaugebiet in Offenau und es wird eine Herausforderung, die Menschen in das Gemeindeleben zu integrieren“, sagt sie. „Jetzt ist auch wieder finanzieller Spielraum da.“

Die Diplom-Finanzwirtin arbeitet beim Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste. „30 Jahre mache ich den Job, mit Ausbildung sind es sogar 33 Jahre“, berichtet Weihrauch-Lenz. Sie kommt gebürtig aus Bokholt-Hanredder und hat zeitweise in Kiel und Elmshorn gelebt. In ihrer Freizeit geht sie gern mit ihrem Hund spazieren, arbeitet im Garten und singt im Chor der Thomaskirche in Elmshorn. Außerdem ist sie in Fitnessgruppen im VSV aktiv. Weihrauch-Lenz ist verheiratet und hat zwei Kinder.