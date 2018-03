Besonders frühe Rückkehr : Bokel: Enkel gehen auf Tuchfühlung mit Opas Störchen

Ein Storchenpaar hat in Bokel eine neue Heimat gefunden. Vom Wintergarten aus können Emmi Elisa und Noah die Tiere beobachten.

von Christian Uthoff

23. März 2018, 14:00 Uhr

Bokel | Sie sind seit etwa zwei Wochen die Attraktion im Bokeler Buschkamp: Die Störche sind wieder da. Ein Paar hat im Nest auf den Grundstücken der Familien Pump und Fries eine neue Heimat gefunden.

Ihr Opa Hans-Werner Pump kümmere sich liebevoll um „seine Störche“, erzählen seine Enkelkinder Emmi Elisa (10) und Noah (7). Aufgrund der eisigen Temperaturen in den vergangenen Wochen habe er die Storche gefüttert, die sich tagsüber auf den umliegenden Wiesen aufhalten und mittlerweile auch näher an das Haus herantrauen. Ihr Opa könne die Vögel dann gut aus seinem Wintergarten beobachten. „Dort sitzt er gemütlich in seinem Sessel und sagt dann immer: ,Hier ist der schönste Platz der Welt.‘“

Foto: Christian Uthoff

Emmi Elisa hatte sich an shz.de gewandt, um ihren Opa zu überraschen. Denn der weiß nichts davon, dass seine Störche heute im Mittelpunkt stehen. Auch sie und Noah sitzen regelmäßig im Wintergarten, um die Tiere zu beobachten. Dieses Jahr seien die Störche besonders früh zurückgewesen. Bereits am 5. März sei der erste, am 6. März der zweite Vogel in Bokel angekommen. Das größere Weibchen trage einen Ring. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Die Störchin ist 2014 beringt worden und stammt offenbar aus der Storchenpflegestation in der Gemeinde Berne (Landkreis Wesermarsch) zwischen Oldenburg und Bremen.

Ihr Opa pflege das Nest hinter dem Haus sehr gut, berichtet Emmi Elisa weiter. „Das wird fachmännisch sauber gemacht und es kommt frisches Heu hinein“, erzählt sie. Auch würde er mit den Störchen reden. In den vergangenen Tagen und auch noch jetzt würden die Störche aber nicht so viel Nahrung finden. „Er füttert daher zu“, erzählt sie. Und: „Ich finde es toll, wie sie essen ohne zu kauen und alles gleich hinunterschlucken.“ Wenn es aber wärmer werde, wolle ihr Opa die Tiere Schritt für Schritt mit weniger Nahrung versorgen.

Foto: Christian Uthoff

Mit den Vögeln kenne ihr Opa sich aus. „Seit 1996 haben wir jedes Jahr Störche“, erzählen Noah und Emmi Elisa. Kurz nachdem die Vögel eingetroffen seien, würde es jedes Mal im Buschkamp ein großes Fest geben. „Dann wird die Storchenfahne gehisst“, sagt Emmi Elisa. „Nächste Woche ist das wieder der Fall. Alle in der Straße wissen dann Bescheid.“ Auch eine Tafel stellen die Familien in der Regel auf, um auf die Storchenpaare hinzuweisen. „Sogar fremde Leute halten dann und schauen sich das an.“