Blut spenden in der Grundschule

Der DRK-Blutspendedienst organisiert für Montag, 3. Juli, einen Blutspende-Termin in der Gemeinde Bokholt-Hanredder - und zwar in der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr in den Räumen der Grundschule, Schulweg 1. Teilnehmen können alle gesunden Menschen im Alter zwischen 18 und 72 Jahren (Erstspender bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres). Weitere Informationen können under der Service-Rufnummer (08 00) 119 49 11 erfragt oder im Internet unter der Adresse www.blutspende.de abgerufen werden.

von Ulf Marek

erstellt am 19.Jun.2017 | 16:02 Uhr