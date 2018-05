Bilsen hat jetzt ein Dorf-Archiv

Besucher des Dörpshuus können Geschichtsdokumente hinter Glas besichtigen – Online-Recherchemöglichkeit geplant

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

Filme, Festplatten, Videokassetten, Kartenmaterial und 140 säuberlich be-schriftete Kartons mit Papie-ren sowie ein Stichwortre-gister lagern in Stahlschrän-ken im Dörpshuus in Bilsen – der ersten Gemeinde im Amtsbezirk Rantzau, die ein geordnetes und umfangrei-ches Dorfarchiv erstellt hat. Ehrenbürgermeister Rainer Ute Harms hatte während seiner 40-jährigen Amtszeit Unterlagen gesammelt und jetzt in monatelanger Arbeit gesichtet und sortiert – ge-meinsam mit seinem Sohn Alexander, der Archivbe-treuer der Amtsverwaltung Rantzau ist. Er übergab das Archiv dem Bilsener Bürgermeister Peter Lehnert während der Amtsausschusssitzung im Dörpshuus.

Amtsdirektor Heinz Brandt sowie die Ausschussmitglieder bewunderten die immense Arbeit, die in der Archivierung steckt, sowie das Ergebnis. Lehnert bedankte sich. „Das hat Vorbildcharakter für die weiteren Amtsgemeinden“, sagte er. Brandt erwähnte die Verpflichtung der Ämter, ein Archiv anzulegen, und sagte: „Diese Arbeit hier ist Enthusiasten zu verdanken, die die Unmengen an Material ordnen.“

Im Archiv lagern wahre Schätze wie die Kopie einer Katasterkarte von Bilsen von 1874, die nach einer noch äl-teren Karte angefertigt wor-den war. Auf einem Stahl-schrank liegt ein beschrifte-ter Holzbalken von dem äl-testen Haus in Bilsen, das nicht mehr existiert. Die ehemalige Räucherkate war 1730 gebaut worden. Harms holte den Balken aus dem Schuttberg vom Hausabriss und sicherte ihn.

Der Jagd-Pachtvertrag von 1901 des Erbauers des Waldfriedens, für den dieser 900 Mark zahlte, befindet sich in den Unterlagen, ebenso Katasterpläne von Bilsen von 1850 und die älteste Zeichnung von 1870 vom Dorf mit nur wenigen Häusern. Der Verlust der Klosterkoppel ist verzeichnet.

„Wir wollten das Neubaugebiet auf diesem Flecken deswegen ,Verlust’ nennen, aber die Gewerbetreibenden dort fanden es nicht witzig, als Absender ,Verlust’ zu nennen“, schmunzelte Harms.

In den Kartons lagern weiter alte Unterlagen betreff Wasser- und Stromversorgung, Dorferneuerung, Material über Vereine, Feuerwehr, Parteien und Gemeindepro-tokolle ab 1876. Auch die Geschichte der Gilde kann man dort nachlesen. Weiterhin mit Schreibmaschine von Bilsenern geschriebene Chronikteile von Bilsen, die der damalige Lehrer aus Barmstedt, Hans Dössel, als dreibändige Chronik herausgab.

Ein Schreiben an den Abwasserzweckverband ist vorhanden, in dem der damalige Bürgermeister Harms dem Verband klarmachte, dass die Gemeinde nicht gewillt sei, dessen Breitbandversorgung in dem Dorf zu bezahlen.

„Wir haben ein Antwortschreiben, dass wir das nicht müssten, mussten wir aber schließlich doch“, so Harms. Für ihn sei die Sortierung der alten Dokumente eine Zeitreise gewesen. „Die Identität einer Gemeinde hat immer etwas mit ihrer Geschichte zu tun, man kann die Gemeinschaft mit einem Archiv stärken“, so Harms. Hinter Glas kann der Besucher Gegenstände wie Steinbeile aus Hügelgräbern aus der Umgebung sowie Reliquien vom Pfeifenclub „Blauer Dunst“ von 1913 betrachten. Zu sehen sind auch antiquierte Alltagsgegenstände wie Bügeleisen eine uralte Kamera im Holzgehäuse. Vergrößerungen alter Luftbilder von Bilsen hängen im Dörpshuus an den Wänden. „Wir werden das Archivierungsprogramm zum Amt übertragen, dort kann jeder dann online recherchieren“, so Alexander Harms.