Umweltdelikt : Bilsen: Bauschutt illegal am Hohenhorster Weg entsorgt

Unbekannte werfen Plastiktüten mit Bauschutt und Renovierungsabfall in die Natur. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Carsten Wittmaack

30. November 2020, 16:00 Uhr

Bilsen | Die Umwelt ist keine Müllkippe. Diese simple Wahrheit scheinen noch nicht alle verinnerlicht zu haben. Im Hohenhorster Weg in Bilsen wurden am Montagmorgen (30. November) mehrere Säcke mit Abfall entdeckt. Diese sind wahrscheinlich am Wochenende beziehungsweise in der Vorwoche dort illegal entsorgt worden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Fachdienst Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen

Die blauen Müllsäcke enthielten Renovierungs-Abfall und Bauschutt, teilte die Polizei mit. Die Beamten des Fachdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben die Ermittlungen übernommen und suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, kann die Ermittler unter der Telefonnummer (0 41 21) 4 09 20 erreichen.