Besinnliches Adventscafé

Avatar_shz von Knuth Penaranda

06. Dezember 2019, 14:38 Uhr

Hemdingen | Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Hemdingen lädt für das zweite Adventswochenende zu zwei Veranstaltungen ein. Der Familiengottesdienst mit anschließendem festlichen Beisammensein im Gemeindehaus, Bilsener Weg 29, beginnt am Sonntag, 8. Dezember, um 11 Uhr. Am Montag, 9. Dezember, findet ab 14.30 Uhr, das Senioren-Adventscafé des Bezirks Ost im Hemdinger Sprüttenhuus, Steindamm 6, statt. Infos unter Telefon (0 41 23) 23 72.