Neue Ausstellung in Barmstedt : Berliner Bildhauer zeigt Werke auf der Schlossinsel

vergrößern 1 von 2 Foto: Helga Pergande 1 von 2

von Helga Pergande

erstellt am 16.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Barmstedt | In der Galerie Atelier III auf der Schlossinsel Rantzau herrscht am Dienstagnachmittag rege Betriebsamkeit. Die Skulpturen und Zeichnungen des Berliner Bildhauers Michael Jastram werden positioniert und aufgehängt. Ein NDR-Team filmt den Künstler bei seinen Vorbereitungen. „Ich freue mich, diesen hochkarätigen und international bekannten Bildhauer hier zu Gast zu haben“, sagt Galerie-Betreiberin Karin Weißenbacher. Auf einer Leiter stehend, hängt Jastram die Bilder auf, Weißenbacher korrigiert die Höhe der Aufhängungen. „Das Bild hängt noch etwas schief – drei Zentimeter nach rechts“, dirigiert sie. Die Bronzeskulptur der Akrobatin wird akribisch in eine bestimmte Richtung gerückt, so dass sie dem Besucher direkt ins Auge fällt, wenn er den Raum betritt.

Jastrams großformatige Zeichnungen sind die Entwürfe, die er später in Gips modelliert und in Bronze gießen lässt. Wie die drei Figuren auf der Gratwanderung. Die hatte Jastram selbst unternommen und künstlerisch umgesetzt. Der rote Faden bei den Darstellungen sind Bewegung, Zeit, Entscheidung und Selbstbestimmung sowie Lebensweg. Die Reiterin unter dem Torbogen muss sich entscheiden, in welche Richtung sie will. Die Skulptur „Das siebte Siegel“ nach einem Filmdrama, in dem der Kreuzritter mit dem Tod Schach spielt, impliziert Zeitgewinn.

Viel Bewegung ist bei der Skulptur mit zwei Brüdern auf einem Wagen zu sehen. Der Wagen fährt durch die Zeit, die Reiter bewegen sich, ebenso die beiden miteinander verbundenen Halbmonde. Das Himmelsgefährt „Sonnenwagen“ hat Jastram im Winter gefertigt. „Ich wollte Sonne in mein Atelier bringen“, sagte er lachend. Auch hier wieder Bewegung. Seine etwas antik anmutenden Fahrzeuge sind häufig auf Rädern montiert. „Räder bedeuten Bewegung und einen Weg zu einem Ziel“, so Jastram. Die Brüchigkeit im Material ist absichtlich. „Im Leben gibt es für jeden Bruchstellen“, sagte er.

Die Ausstellung wird am Sonnabend, 18. November, um 15 Uhr eröffnet. Der Kulturausschussvorsitzende Hans Hansen spricht die Grußworte, Galeristin Karin Weißenbacher führt in die Ausstellung ein. Lydia Schmidl und Jorge Paz untermalen die Vernissage mit klassischer Gitarre und Akkordeon. Der Künstler ist anwesend. Der Eintritt ist frei.

Warum Bronze? „Das ist ein Material, das die Zeit übersteht“, so Jastram, der seine Werke in etlichen europäischen Ländern und mehr-fach in den USA ausgestellt hat. Auch im präsidialen Be-reich des Bundestags steht ein Werk von ihm. Weißen-bacher hatte seine Skulptu-ren vor zwei Jahren auf einer Ausstellung in Hamburg gesehen und mit ihm Kontakt aufgenommen. „Ich bin begeistert, dass die Ausstel-lung trotz seiner Terminfülle jetzt geklappt hat“, sagte sie. Jastram gefallen die Räume für seine Kunst im kleinen Barmstedt. „Dieses geschichtsträchtige schöne Gebäude ist eine Umgebung, die zu meinen Werken hervorragend passt“, stellte er fest.