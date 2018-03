Sportverein schreibt sich Kinderschutz auf die Fahne / Langjährige Mitglieder während der Jahreshauptversammlung geehrt

von shz.de

28. März 2018, 16:00 Uhr

Der SV Hörnerkirchen ist gut aufgestellt. Dies wurde während der Jahreshauptversammlung im Landhaus Mehrens deutlich, an der 56 Delegierte teilnahmen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Rechenschaftsbericht des Vorstandes, Ehrungen und Wahlen.

„Beim SV Hörnerkirchen läuft es“, leitete die Vorsitzende Kerstin Rubart ihren Jahresbericht ein, in dem sie einige Themen aufgriff, die sie und den Verein bewegten. „In allen Abteilungen wird hervorragende Arbeit geleistet. Das belegt auch die aktuelle Mitgliederzahl, die bei 811 liegt.“ Sie verschwieg nicht, dass es auch noch ein paar Baustellen im Verein gebe.

Eingehender widmete sich Rubart dem Thema Kinderschutz. Sie teilte mit, dass mittlerweile sämtliche Übungsleiter an einer Schulung teilgenommen hätten.

Die Vorsitzende dankte allen Übungsleitern, Trainern, Vorstandsmitgliedern und Helfern für ihre Unterstützung. Ebenso den politischen Gremien, mit denen die Zusammenarbeit ausgezeichnet funktioniere. Bürgermeister Siegfried Winter (CDU), der sich dem Verein stark verbunden fühlt, lobte die beispielhafte Vorstandsarbeit und wünschte allen Mitgliedern in den verschiedenen Abteilungen, dass ihnen die aktive Mitwirkung dort Spaß bereite.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschloss die Versammlung die Neufassung der Vereinssatzung, die zwar bereits im Dezember 2013 abgesegnet worden war, aber aus formalen Gründen nicht in das Vereinsregister eingetragen werden konnte. Die Änderungen und Ergänzungen betreffen zum Beispiel die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Vereins. In die Satzung neu aufgenommen wurde der Kinder- und Jugendschutz. In dem Passus heißt es, dass sich der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter, zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes auf der Grundlage des Kinderschutzgesetzes bekenne.

Einer der Höhepunkte war die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. So wurden Doris Grafe für 25-jährige und Anne Greding für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Eine besondere Ehrung erfuhr Heike Kruse, die 20 Jahre lang das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden des SV Hörnerkirchen ausgefüllt hat und nun nicht mehr kandidierte. Sie gehört dem SV Hörnerkirchen seit ihrem sechsten Lebensjahr an, wo sie aktiv turnte und Handball spielte. Zudem begleitete sie die Fusion der damals bestehenden drei kleinen Vereine in der Region zum SV Hörnerkirchen.

Keine Überraschung gab es bei den turnusmäßigen Wahlen. So wurde Annele Reimers als Nachfolgerin von Heike Kruse zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Dirk Labusch zum Kassenwart und Miriam Niemitz zur Schriftführerin.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Sportabzeichenträger geehrt und eine Spende in Höhe von 950 Euro an die Teestube übergeben. Dies war der Erlös aus der Tombola, die dank der Unterstützung zahlreicher Firmen auf dem Hexenmarkt veranstaltet werden konnte.