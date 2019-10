Ärger in Barmstedt : Beim DRK: Müll statt Kleiderspenden

Die Ehrenamtlichen des DRK Barmstedt ärgern sich über den Missbrauch der Sammelcontainer als Deponie.

Avatar_shz von Andreas Dirbach

11. Oktober 2019, 14:00 Uhr

Barmstedt | „Soll man das etwa anziehen können?“ Das fragt sich Erika Bäkler vom Barmstedter Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Sie zieht die Teile eines Plastikregals aus einem Müllbeutel. Auch Elektroschrott fischt die stellvertretende DRK-Vorsitzende aus dem Sack. Das alles wurde während der vergangenen Wochen in die insgesamt sechs Kleiderspende-Containern eingeworfen, die in Barmstedt stehen.

Matratzen statt Klamotten

Und Bäkler ist auf Zinne. Denn in den vergangenen Tagen haben Unbekannte die Kleidercontainer dazu genutzt, davor alte Matratzen abzulegen. „In den einen wurde versucht, die Matratze reinzustopfen. Die haben wir nur ganz schwer wieder rausbekommen“, sagt Bäkler, die vor dem Problem nun alleine steht. Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn die 73-jährige Ehrenamtliche ist für die Altkleidersammlung des DRK verantwortlich und muss sich stets Hilfe organisieren. „Ich kann die Matratzen doch gar nicht allein hochheben. Vor allem nicht, wenn die durch den Regen mit Wasser vollgesogen sind“, stellt sie fest. Und da die Matratzen spätestens ab dann nicht mehr zu gebrauchen sind, sind sie schlichtweg nur noch Müll.

Privatpersonen können das als Sperrmüll anmelden. Wir als DRK bleiben aber darauf erst einmal sitzen. Erika Bäkler

Im schlimmsten Fall muss das DRK die Entsorgung bezahlen. „Vielleicht meinen es die Menschen ja nur gut. Aber wenn in die Containern etwas eingeworfen wird, was dort nicht hingehört, dann schadet es mehr, als es hilft“, sagt die stellvertretende Vorsitzende. Sie kann nicht verstehen, wieso manche Personen mutwillig die Container missbrauchen.

Überreste einer Grillparty

Trauriger Höhepunkt waren im vergangenen Jahr die Überreste einer Grillparty: Grill, Kohle und Fleischreste wurden zusammen einfach in die große Klappe eines Containers geworfen. „Als wir den aufgemacht haben, kamen uns die ganzen Maden entgegen. Das war ziemlich eklig“, erinnert sich Bäkler. Dagegen sei das Plastikregal eher nur lästig – und wandert direkt in den Mülleimer.

Das Barmstedter DRK bittet daher alle Bürger in Barmstedt und Umgebung, ausschließlich Textilien – Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, auch gut erhaltene Schuhe – verpackt in blaue Säcke – in den Container zu werfen. Alles andere wird nicht angenommen. „Wir freuen uns über alles, was man anziehen kann. Das lässt sich doch leicht merken“, fasst Bäkler zusammen.