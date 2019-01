Barmstedts stiller Ehrenbürger

Uwe Nienstedt (79) war mehr als 33 Jahre lang kommunalpolitisch aktiv / Außerdem liebte er Handball und Bergsteigen

von shz.de

11. Januar 2019, 16:00 Uhr

In unserer neuen Reihe „Lebensbilder“ stellen wir Barmstedter Bürger vor, die überwiegend durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten bekannt sind – sei es in Politik, Kultur, Sport oder anderen Bereichen. Doch wer sind diese Menschen privat, wie sieht ihre Lebensgeschichte aus? Darüber haben sie mit unserem Mitarbeiter Peter Jaster gesprochen. Die Porträts veröffentlichen wir in unregelmäßiger Reihenfolge. Heute geht es um Uwe Nienstedt.

Ende Januar wird Barmstedts ehemaliger Bürgervorsteher Uwe Nienstedt seinen 80. Geburtstag feiern. Dass er ihn bei guter Gesundheit erleben kann, verdankt er einer für ihn typischen Disziplin. Täglich marschiert er in diesen Wintertagen erst einmal vier Kilometer durch seine Heimatstadt Barmstedt, bevor er sich ein kleines Frühstück gönnt. Im Sommer sind es dann auch mal zehn Kilometer mit dem Fahrrad.

1939 begann Nienstedts Lebensweg in Parchim. Sein Vater, ein exzellenter Reiter, war dort in einer Garnison für die Pferde zuständig. Bereits ein Jahr später zog die Familie nach Barmstedt in die Gärtnerei Hansen (später Läu), wo Nienstedt aufgewachsen ist. „Dort neben dem Friedhof wohnte kaum ein Mensch, und der Weg zur Schule war weit, im Winter kalt und dunkel. Ich hatte immer sehr viel Angst und habe auf meinen Weg laut gesungen“, erinnert sich Nienstedt. Nach der Volksschule habe Lehrer Drümmer seine Mutter so lange bekniet, bis er die mehrtägige Aufnahmeprüfung zur Oberschule in der Knechtschen Fabrik in Elmshorn machen durfte. 1951 begann seine Schulzeit an der Bismarckschule.

Ein Jahr zuvor hatte die Familie einen Resthof an der Ecke Gebrüderstraße/Krützkamp erworben und hielt mehrere Tiere. Der damals schon handballbegeisterte Nienstedt durfte erst zu seinem väterlichen Freund Ede Menzler und ins Training, wenn der Pferdestall, der Kuhstall und der Schweinestall ausgemistet und der Hof geharkt war. „Handball habe ich schon gespielt, da war ich noch viel zu jung. Wir haben Spiele gewonnen und nachher die Punkte verloren, weil festgestellt wurde, dass ich viel zu jung war“, sagt Nienstedt zu seiner lebenslangen Leidenschaft, die später dazu führte, dass er dem BMTV 42 Jahre lang als Zweiter Vorsitzender zur Verfügung stand.

Schule und Handball: Mehr gab es nicht in der Jugendzeit. Um so prägender waren für Nienstedt zwei Fahrradtouren mit seinem Freund Peter Ziemeck in den Sommerferien. Die erste führte die beiden 1955 über Lyon (Frankreich) in die Schweiz und am Rhein entlang zurück nach Barmstedt – mehr als 3000 Kilometer mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung. Als 17-Jährige führte sie die zweite Tour 1956 über München nach Wien und wieder zurück. „Wir waren 30 Tage unterwegs. Einmal brach mir die Vorderachse, das hat 12,50 Mark gekostet“, erzählt Nienstedt und ergänzt: „Die ganze Tour sonst nur 100 Mark.“ Ansonsten wurde in den Ferien gearbeitet, gern im Akkord beim Baugeschäft Twisselmann.

Als Nienstedts Eltern aus beruflichen Gründen nach Berlin zogen, blieb er allein in Barmstedt zurück, um die Schule zu beenden und seinem geliebten Handball näher zu sein. Es war eine einsame Zeit, wie er überhaupt immer sehr allein war. Er entwickelte sich zu einem stillen Menschen, der sich nur zu Wort meldete, wenn er gefragt wurde. Sein Jurastudium führte ihn zuerst nach Berlin, dann nach Hamburg mit Wohnung in Barmstedt. Noch vor dem Staatsexamen gönnte er sich ein Jahr Pause und baute sich 1962 ein Haus an der Gebrüderstraße.

Die vorgeschriebenen drei Praxisjahre nach dem ersten Staatsexamen absolvierte Nienstedt unter anderem im Barmstedter Rathaus, am Arbeitsgericht Elmshorn und am Oberlandesgericht Schleswig. „1967 bestand ich zum Erstaunen meiner Prüfungsrichter das zweite Staatsexamen, war ich doch nie durch Wortbeiträge bis dahin aufgefallen“, sagt der introvertierte Jurist, der mit zwei Kollegen in Elmshorn jahrzehntelang eine Anwaltskanzlei führte. An einen außergewöhnlichen Prozess erinnert Nienstedt sich besonders: „Ulrich Dose und ich waren als Pflichtverteidiger bei einem NS-Prozess am Landgericht Hamburg dabei. Drei Männer waren wegen vielfachen Mordes angeklagt, jeder von ihnen hatte zwei Verteidiger. Da sich einige Zeugen weigerten, nach Deutschland zu kommen, reiste das ganze Gericht einmal in die USA nach Seattle und zweimal nach Israel. Ich hatte während der ganzen Zeit nie etwas gesagt, und dann kam mein Schlussplädoyer. Das hat das Gericht so beeindruckt, dass unser Mandant ,nur’ fünf Jahre bekam, während die anderen zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Der einzige, dem der Staatsanwalt nach der Urteilsverkündung gratulierte, war ich. Wie ich das gemacht habe, frage ich mich heute noch. Kein Jurist in der Familie, keine Vorbildung, wie kann das sein? Ich nehme es aber dankbar an in aller Bescheidenheit.“

Bewunderung habe er nie gesucht, sagt Nienstedt, wollte sich nie vordrängeln. Aber wenn er gefordert war, gab er alles. Während der gesamten Zeit begleitete ihn der Handball. 1973 trat er in die FWB ein. Als er 1974 zum Stadtvertreter gewählt wurde, begann eine jahrzehntelange Karriere in der Kommunalpolitik. Von 1978 bis 1988 war Nienstedt Erster, von 1988 bis 1990 Zweiter Stadtrat. Es folgten 17 engagierte Jahre als Bürgervorsteher. Insgesamt kann er auf mehr als 33 Jahre Tätigkeit in der kommunalen Politik zurückblicken.

2007 verantwortete er als Wahlleiter die Bürgermeisterwahl. Als ein Gericht wegen Unstimmigkeiten eine Wahlwiederholung anordnete, legte er noch am selben Tag sein Amt als Bürgervorsteher nieder. Sein Name in Zusammenhang mit nicht rechten Dingen – das kam für ihn nie infrage. Im selben Jahr wurde er in Anerkennung seiner jahrzehntelangen Verdienste um die Stadt Barmstedt zum – bislang einzigen – Ehrenbürger ernannt.

Für ausgeprägte Hobbys blieb in Nienstedts Leben nie Zeit, auch an Heirat hat er nie gedacht. Aber da ihm Kinder sehr viel Freude machen, hat er alle seine zehn Patenkinder zu seinem Geburtstag eingeladen. Urlaub machte er früher in den Bergen. Viele Touren als Bergkletterer hat er unternommen, in Österreich hat er zahlreiche Gipfel erklommen, darunter den Großglockner. Doch das gehe nicht mehr, bedauert er. Seine größte Freude heute seien gute Gespräche mit alten Weggefährten.