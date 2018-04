Mehrheitlich beschlossen : Barmstedts neue Kita kommt ins Neubaugebiet

An der Düsterlohe soll eine Kindertagesstätte mit 70 Plätzen entstehen. CDU und Grüne votieren für Standort am Steinmoor.

von Caroline Hofmann

27. April 2018, 16:00 Uhr

Barmstedt | Barmstedts neue Kita wird im Neubaugebiet an der Düsterlohe (B-Plan 72 b) gebaut. Das haben die Stadtvertreter während ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Das Thema beschäftigt die Politiker bereits seit einigen Monaten. Umstritten war unter anderem, ob die Kita direkt im Neubaugebiet oder auf der Grünfläche südlich der Kreisjugendstätte errichtet werden soll (wir berichteten). Der Sozialausschuss hatte im März mehrheitlich für den Standort im Baugebiet gestimmt. Dem schloss sich nun auch die Stadtvertretung an. Die Variante setzt voraus, dass der Bau der Kita durch die Stadt erfolgt, der Betrieb dann jedoch von einem Träger übernommen wird. Die Planungs- und Baukosten sind im Haushalt 2018 mit 160 000 Euro und für den Haushalt 2019 mit 1,74 Millionen Euro eingeplant.

Die Frage nach dem passenden Standort für die neue Kita sorgte jedoch erneut für Diskussionspotenzial. „Es gibt kaum ein Thema, über das wir so lange diskutiert haben. Wir haben einen enormen Zeitdruck und müssen jetzt endlich Fakten schaffen“, forderte FWB-Fraktionschef Michael Schönfelder. Um eine Entscheidung treffen zu können, hatte es am Vorabend eine Zusammenkunft aller Fraktionsvorsitzenden von FWB, BALL, SPD, CDU und Bündnis 90/ Die Grünen gegeben. Dabei war ein gemeinsamer Beschlussvorschlag von BALL, SPD und FWB herausgekommen. In diesem Antrag wurde weiterhin das Gelände im Neubaugebiet favorisiert. „Diese Lösung ist zeitlich am schnellsten umzusetzen. Außerdem sind drei Baugebiete in unmittelbarer Nähe, und der Westen von Barmstedt bekommt endlich eine Kita“, zählte Schönfelder die Pluspunkte auf.

Der Antrag sieht drei Punkte vor: Drei Krippen- und zwei Elementargruppen sollen geschaffen werden, 70 Plätze insgesamt. Außerdem soll die Stadt bauen und Eigentümer des Grundstücks bleiben. Darüber hinaus soll es umgehend ein Interessenbekundungsverfahren geben. Um in der Zukunft auch weitere Kita-Plätze schaffen zu können, sollen Gespräche mit Vertretern der Awo-Kita aufgenommen werden. „Dort gibt es Erweiterungsmöglichkeiten. Wenn die 70 Plätze in der neuen Kita also nicht ausreichen sollten, haben wir an dieser Stelle Handlungsmöglichkeiten“, so Schönfelder.

Die CDU stimmte dem Antrag nicht zu. Sie sieht große Probleme auf die Stadt zukommen. Grundlage für ihre Befürchtungen ist eine Vorlage der Verwaltung, die besagt, dass die Grundfläche 1500 Quadratmeter beträgt. Durch die notwendige Änderung des B-Plans könne die Kita dann aber nicht mehr direkt an der Straße gebaut werden, und das Grundstück sei nicht ausreichend groß, um den Fahr- und Halteverkehr von der geplanten Spielstraße fernzuhalten. Zudem sei eine spätere Erweiterung nicht möglich.

„Das Hauptargument ist die Wohnortnähe“

Die CDU beantragte daher, einen neuen Standort im Bereich Steinmoor/Lutzhorner Landstraße festzulegen. „Grund hierfür ist die Feststellung, dass die bisherigen Standorte als ungeeignet und zu klein erscheinen, zumal der Bedarf an Krippenplätzen weiter wächst“, erklärte Ortwin Schmidt (CDU). Gemäß Warteliste sei der Bedarf zum 1. August dieses Jahres bei 80 Plätzen. „Nun kann man zwar rein mathematisch eine grobe Planung mit 900 Quadratmetern für Gebäude und 600 Quadratmetern für Außenfläche ansetzen, das verkennt aber, dass pro Kind zehn Quadratmeter Außenfläche zu rechnen sind“, führte er weiter aus. Bei 70 Kindern entspreche das 700 Quadratmetern. Ein weiterer Vorteil des Standorts am Steinmoor sei, dass trotz Bauleitverfahrens nicht mit einer zeitlichen Verzögerung zu rechnen sei. „Der Kauf kann durch den Abverkauf der Grundstücke im 72 b finanziert werden. Er bietet Erweiterungsmöglichkeiten, es gibt bisher keine bekannten Nachbarschaftskonflikte, und er liegt in der Erreichbarkeit der neueren Wohngebiete im Norden der Stadt“, zählte Schmidt weitere Argumente für den Standort auf.

Marina Quoirin-Nebel (Bündnis 90/Die Grünen) erläuterte, dass die Errichtung der Kita im B 72 b zwar der Vorschlag ihrer Fraktion gewesen sei, jedoch durch die geänderten Rahmenbedingungen jetzt am Steinmoor der richtige Standort sei. „Für eine zukunftsfähige Kita mit Erweiterungsmöglichkeiten wäre das der richtige Standort“, betonte sie. Günter Thiel (BALL) rechtfertigte den gemeinsamen Antrag. „Wir wollen eine kleine Kita. Dort kann man pädagogisch leichter und effektiver arbeiten“, argumentierte er. Es sei kein Kindergarten mit 150 Plätzen notwendig.

Annette Bremer-Wilms (SPD) betonte, dass auch ihre Fraktion zu dem Konzept stehe. „Die Wohnortnähe ist das Hauptargument.“ Dem widersprach Hauke Johannsen (CDU): „Warum sollen wir auf Krampf das schlechtere Grundstück nehmen?“, fragte er. Es könne nicht sein, dass man sich in 20 Jahren die Frage stellen müsse, ob es die richtige Entscheidung war.

Mit 13 Ja- und sechs Nein-Stimmen votierten die Stadtvertreter letztlich aber für die Düsterlohe.