Bauausschuss : Barmstedts Krückaubrücke wird erneuert

Der Kauf eines Grundstücks an der Lutzhorner Landstraße wurde abgelehnt. Die Sporthallen-Fassade wird saniert.

von Peter Jaster

19. April 2018, 12:00 Uhr

Barmstedt | Die Sitzung des Bauausschusses begann mit einer guten Nachricht. Bauamtsleiter Uwe Dieckmann berichtete, dass die Bauprüfung der derzeit gesperrten Krückaubrücke in Höhe der Kampstraße abgeschlossen ist. Sie hat ergeben, dass die Überführung neu hergestellt werden muss. Dies kann aber in großen Teilen vom Bauhof übernommen werden, sodass sich die Baukosten in einem über-schaubaren Rahmen halten sollen.

Zudem stellte Dieckmann den Planungsstand zum B-Plan 76 für die ehemalige Gärtnerei Drath vor. Die rückwärtigen Bereiche der Grundstücke an der Kleinen Gärtnerstraße wurden in die Bauleitplanung einbezogen.

Planungen für die Gebrüderstraße

Auch in die Planungen für die Gebrüderstraße kommt Bewegung. Die GKB Pinneberg Baugenossenschaft will weitere Wohnungen in Barmstedt schaffen, 185 Stück sind bereits im Bestand. Dafür sollen die neun Gebäude in der Gebrüderstraße abgerissen werden. Geplant sind zwölf neue Häuser. „Wir sind eine Genossenschaft, keine Spekulanten. Die Häuser bleiben in unserem Bestand. Jetzt zahlen die Mieter eine Miete von 6,50 Euro pro Quadratmeter, für die Neubauten sind acht Euro pro Quadratmeter geplant“, sagte GKB-Geschäftsführer Nils Fischer (Foto, klein, links). Bei finanziellen Problemen wolle die GKB unterstützen: „Wenn ein Mitglied das nicht zahlen kann, wird ihm geholfen. Es handelt sich hier immer noch um bezahlbaren Wohnraum“. Weisen die Altbauten noch eine durchschnittliche Wohnfläche von 47 Quadratmetern auf, werden es in den Neubauten zwischen 60 und 110 Quadratmeter Wohnfläche pro Wohneinheit sein. Diese sollen alle barrierefrei gebaut werden, sagte Fischer. Auf Nachfrage von Stadtvertreter Richard Gude (SPD) nach der Anzahl der neuen Wohneinheiten gab Fischer diese mit 34 an. Weiter wurden die Gebäudeabstände, Kinderspielplätze und Abstellflächen für Fahrräder erfragt. Die Stadtvertreter begrüßten die Planungen.

Eine engagierte Diskussion gab es über einen Antrag zur Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich nördlich des Steinmoors an der Lutzhorner Landstraße. Hier ist der Stadt ein Grundstück von 5050 Quadratmetern zum Kauf angeboten worden. Der Ausschussvorsitzende Ortwin Schmidt (CDU, Foto, klein, rechts) erläuterte den Antrag der Stadt: „Aus der Standortdiskussion für eine neue Kita hat sich ergeben, dass die bisher bekannten Grundstücke zu klein sind. Wir haben hier eine Fläche, die groß genug ist, um eine zukunftsweisende Kita zu errichten.“ Falls es an einer anderen Stelle zu einem Kitabau kommen sollte, könne das Grundstück für Wohnungsbau genutzt werden. „Wenn wir parallel zur derzeitigen Planung das Bauleitverfahren für diesen Standort durchführen, haben wir das Grundstück inner-halb eines Jahres baureif. Barmstedt entwickelt sich nach Norden weiter, das spricht für diese Lage“, sagte Schmidt.

Schnell eine neue Kita

Cornelia Dresler (FWB) mahnte: „Wir brauchen schnell eine neue Kita. Dies hier wirft uns zeitlich zurück. Das Grundstück liegt auch viel zu weit nördlich.“ Auch Helmut Welk (BALL) sprach sich gegen den Bau am Steinmoor aus. „Das hohe Verkehrsaufkommen der Lutzhorner Landstraße müs-sen wir im Blick behalten. Wir sollten den B-Plan 72 weiter planen und schnellstmöglich umsetzen“, erläuterte Welk. Auch Axel Schmidt (FWB) wies auf den bestehenden Beschluss zum Bau auf dem Grundstück an der Düsterlohe hin. Er schlug vor, dort zu bauen, was möglich ist und die Ergänzungsmöglichkeiten der anderen Standorte zu prüfen. Das Abstimmungsergebnis spiegelte dann auch die Meinungsverschiedenheiten wider: drei Stimmen dafür, vier Stimmen dagegen, bei zwei Enthaltungen. Damit wurde der Vorschlag der Stadt abgelehnt. Schmidt war sicher, dass das Thema an anderer Stelle erneut diskutiert werde.

Einstimmig beschlossen die Stadtvertreter die Veränderung des Bürgersteiges zwischen dem Gemeindehaus der evangelischen Kirche und dem Kirchenbüro. Hier soll der Streifen auf der Gebäudeseite mit vorhandenen Pflastersteinen durch den Bauhof neu gestaltet werden. Auch die Beseitigung der Schäden an der Fassade der Sporthalle des Barmstedter MTV von 1864 (BMTV) wurde einstimmig beschlossen. Die Kosten hierfür teilen sich die Stadt und der Sportverein. Die neu gebaute Straße zwischen dem Mühlenweg und der Hamburger Straße soll den Namen „Dr.-Schroff-Weg“ erhalten.