Hilfe für Bedürftige : Barmstedter Weihnachtshilfswerk: Bürger- und Amtsvorsteher rufen zu Spenden auf

Auch ohne Stollen und Glühwein ist die Aktion im Dezember auf dem Wochenmarkt präsent.

von Michael Bunk

27. November 2020, 12:30 Uhr

Barmstedt | Barmstedts Bürgervorsteher Uwe Runge sowie die Amtsvorsteher Willi Hachmann (Amt Rantzau) und Bernd Reimers (Amt Hörnerkirchen) rufen dazu auf, sich am Weihnachtshilfswerk 2020 zu beteiligen. Mit diesen Spenden sollen in der Stadt und in den Dörfern Menschen unterstützt werden, die sonst Weihnachten nicht als besonderes Fest erleben könnten, heißt es in dem Aufruf.

In diesem Jahr schlägt zusätzlich die Corona-Pandemie zu. Von der seien alle betroffen, besonders aber diejenigen, denen es aus verschiedenen Gründen ohnehin nicht so gut geht. „Gerade Ältere und Alleinstehende leiden unter der sozialen Distanz und brauchen unsere Unterstützung“, schreiben die drei Politiker in ihrem Aufruf.

Glühweinausschank ist nicht erlaubt

Corona hat auch Auswirkungen auf das Weihnachtshilfswerk an sich. In den vergangenen Jahren hatten die Politiker zur Werbung Glühwein ausgeschenkt. Das ist in diesem Jahr aufgrund der Auflagen nicht erlaubt. Die Präsenz auf dem Wochenmarkt aber wird es geben. Am 3., 10. und 17. Dezember wird es zwei Stehtische geben, die von Mandatsträgern besetzt werden.

2019 wurden mehr als 10.000 Euro gespendet

Im vergangenen Jahr waren mehr als 10 500 Euro gespendet worden. 179 Hilfeempfänger haben daraus jeweils 70 Euro erhalten.

Wer spenden möchte, kann dies mit dem Verwendungszweck PK 10.000 000 48 auf ein Konto der Stadt Barmstedt bei der VR Bank in Holstein, IBAN DE54 2219 1405 0021 0424 50, oder bei Sparkasse Südholstein, IBAN DE02 2305 1030 0005 0501 66, tun.