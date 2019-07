Bauschutt in Lutzhorn entsorgt : Barmstedter Polizei sucht Umweltsünder

Die abgeladenen Platten enthalten eventuell Asbest.

von Sophia Conrad

31. Juli 2019, 12:00 Uhr

Lutzhorn | Nachdem Unbekannte in Lutzhorn Baumaterial in der freien Natur entsorgt haben, sucht die Barmstedter Polizei jetzt nach Zeugen. Wie Stationsleiter Sascha Schmidt gestern mitteilte, war der Schutt am Montagabend gegen 19.45 Uhr in Lutzhorn nahe der Straße Hinterm Holz entdeckt worden. Die Platten seien möglicherweise mit Asbest versetzt, berichtete er.

Die Polizei ermittle nun wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Hinweise zum Tathergang nehmen der Umweltschutztrupp des Polizeibezirksreviers in Elmshorn oder die Polizeistation Barmstedt unter der Rufnummer (04123) 684080 entgegen.

