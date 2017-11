Einbrüche : Barmstedter Polizei informiert

vergrößern 1 von 2 Foto: Meyer 1 von 2

von Elisabeth Meyer

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:01 Uhr

Barmstedt | Die Einbruchsaison hat wieder begonnen – auch in Barmstedt und Umgebung hat die Polizei in den vergangenen Wochen bereits mehrere Taten verzeichnet. Im Polizeirevier Elmshorn/ Barmstedt seien es innerhalb von vier Wochen 19 Taten gewesen – das sei „eine ganze Menge“, sagte Polizeikommissar Daniel Feldmann, der in Barmstedt arbeitet und sich um das Thema Prävention kümmert. Um die Bürger darüber zu informieren, wie sie sich schützen können, wollen die hiesigen Beamten jetzt neue Wege gehen: An drei Tagen (siehe Info-Kasten) werden sie zusammen mit speziell ausgebildeten Kollegen der Polizeidirektion Segeberg sowie einem Präventionsmobil und einem Präventionsanhänger in der Innenstadt stehen. Zwei Mal vormittags, einmal nachmittags, „damit auch Berufstätige eine Chance haben“, so Feldmann.

Das Mobil gebe es erst seit kurzem, sagte er – und es biete einiges: „Da können die Bürger zum Beispiel selbst ausprobieren, wie leicht man ein Fenster aufhebeln kann“, erklärte Barmstedts Polizeichef Sascha Schmidt. Ein Ziel der Aktion sei, das Sicherheitsgefühl zu stärken. Angesprochen seien aber nicht nur Wohnungs- und Hauseigentümer, sondern auch Vermieter, Wohnungsunternehmen – und Nachbarn. „Denn wir informieren auch darüber, wie wichtig es ist, dass Bürger uns verdächtige Beobachtungen melden“, sagte Feldmann. Denn die meisten Festnahmen gelängen dank schneller Hinweise. „Es hilft leider nicht viel, wenn man zwei Stunden später anruft.“

Barmstedt sei bei Tätern beliebt, weil es nah bei Hamburg liege und gut erreichbar sei, sagte Feldmann. Viele Täter agierten in Gruppen, nutzten technische Kommunikationsmöglichkeiten und „teilen sich die Aufgaben“. Auf der anderen Seite zeigten mechanische Sicherungen durchaus Wirkung, sagte Schmidt: „Der Anteil der versuchten Einbrüche an den Gesamtdelikten ist 2016 landesweit gestiegen, was bedeutet, dass Täter gar nicht erst ins Objekt gelangt sind.“ Das sei darauf zurückzuführen, „dass die Bürger ihre Häuser besser sichern“.

Außer zum Thema Einbruch stehen die Beamten den Bürgern an ihrem Infostand auch für andere Themen – etwa Internetkriminalität und „Haustürgeschäfte“ zur Verfügung. Für alle, die sich für eine Ausbildung bei der Polizei interessieren, wird Einstellungsberater Heiko Querling vor Ort sein. „Wenn Schüler keine Zeit haben, können auch die Eltern oder Großeltern kommen“, so Schmidt. Die Beamten seien auf jeden Fall vor Ort, „auch bei Regen, Sturm oder Kälte“.

An folgenden Tagen informiert die Polizei in der Innenstadt: Donnerstag, 23. November, 8 bis 12 Uhr: Wochenmarkt Sonnabend, 25. November, 14 bis 17 Uhr: Sky-Parkplatz Donnerstag, 30. November, 8 bis 12 Uhr: Wochenmarkt.