Jahreshauptversammlung : Barmstedter MTV will neue Wege gehen

Der Verein BMTV möchte den Anteil der Lizenztrainer erhöhen. Außerdem soll der Online-Auftritt soll gestärkt werden.

von Helga Pergande

05. April 2018, 13:00 Uhr

Barmstedt | Besondere Ehrungen hat Hartmut Kinastowski, Vorsitzender des Barmstedter MTV, während der Jahreshauptversammlung des Vereins im „Webers“ vergeben. Katharina Boye erhielt den Innovationspreis und die Ehrenmitgliedschaft, Kai Kleingünther den Georg-Dreyer-Gedächtnis-Pokal. Dieser sollte für ihn eine Wertschätzung für seinen Fleiß sein, maßgebend an der neuen Vereinssatzung mit gearbeitet zu haben.

„Zwei Jahre hat die Gruppe daran gebastelt, und Du hast dabei mit kreativer Unruhe eine große Leistung vollbracht“, sagte Kinastowski. Boye, seit 1990 im Verein, hatte viele neue Ideen umgesetzt. „Sie hat den Bereich Gesundheitssport aufgebaut und in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen ein erfolgreiches Konzept entwickelt und umgesetzt“, so Kinastowski. Sie habe Kurse mit anderen Trainern zusammen gegeben. „Allein die Kurse für Frauen in der Mitte des Lebens wurden von 200 Teilnehmerinnen besucht“, sagte Kinastowski.

Zusammenarbeit mit Ärzten

Weiterhin habe sie ein Trainerteam mit Qualitäts-Lizenzen aufgebaut. Die Gesundheitskurse umfassen weiter sportliche Krebsnachsorge und Behindertensport. Für die Reha-Gruppen habe sie mit Ärzten zusammen gearbeitet. „Katharina hat mit positiver Ausstrahlung die Gesundheitssparte zur größten im Verein gemacht“, so Kinastowski. Sie habe mit ihren neuen Methoden eine Brücke zum Konzept Sportstadt Barmstedt geschlagen. Zu diesem Thema sagte Kinastowski, dass der Verein in seiner Struktur für die Zeit nach 2020 fit gemacht werden solle und erläuterte den 60 Besuchern die Umstrukturierung.

„Wir benötigen qualitativ bessere Sportangebote, Stärkung des Internets für bessere Kommunikation, die Einbindung des Vereins in die Gesellschaft“, zählte er auf. Die regelmäßig tagende Zukunftswerkstatt sei der Vordenker, um dem Vorstand Ideen zum Umsetzen zu präsentieren. Die neue Satzung sei zukunftsgerichtet, der Vereinsname dem Zeitgeist angepasst. „Wir nennen uns Barmstedter MTV, das ist ein Mittelweg zwischen Vergangenheit und Zukunft“, so Kinastowski. Unter dem Begriff Strukturen erwähnte er den Daten- und Kinderschutz, für den der Verein einen Beauftragten habe. Als Qualitätsmerkmal sei begonnen worden, dass alle Trainer und Übungsleiter bei der DLRG Erste-Hilfe-Kurse machen. Weiter solle der Anteil der Lizenztrainer erhöht werden. Der Verein übernehme die Ausbildungskosten. Kommunikation werde innerhalb der Abteilung groß geschrieben. Diese Aufgabe übernähmen die Abteilungsleiter. Ein sommerliches Grillen des Vereins werde die Kommunikation abteilungsübergreifend erhöhen.

Mitmachtag

„Der Mitmachtag ist wichtig, um alle Teile der Gesellschaft zu erreichen“, so Kinastowski. In unregelmäßigen Abständen erscheine das Blatt „BMTV News“ als Beilage in der Barmstedter Zeitung. Unter Strategien erläuterte Kinastowski die bereits begonnene Zusammenarbeit der Sportvereine mit insgesamt 3 500 Mitgliedern. „Vorstände setzen sich zusammen und diskutieren Probleme, es werden gemeinsame Barmstedter Sporttage organisiert, Rad-Rallyes und Laternenumzüge“, zählte er auf. „Sport im Alltag soll in der Vision Sportstadt Barmstedt ein höheres Gewicht bekommen“, sagte Kinastowski. Versammlungsleiter Achim Baasch begrüßte den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreissportverbands, Holger Tiedemann, der für Strukturfragen zuständig ist.“ Er zeigte sich beeindruckt von den Zukunftsschritten des Vereins. „Die Sportvereine stehen vor neuen Herausforderungen“, sagte er.

Inklusion, Daten- und Kinderschutz seien vom Barmstedter MTV bereits angepackt worden. Aufgrund der Änderungen der Führungsstrukturen und verlängerter Amtszeiten in der Vereinssatzung mussten Vorstand und Sportausschuss neu gewählt werden. Bis auf einige Änderungen wurden die Posten bestätigt. In der neuen Broschüre sind die Ansprechpartner aufgelistet.