Barmstedt wächst immer weiter

Einwohnerzahl steigt durch Zuzüge auf 10 377 / Immer mehr Bürger sind auf Sozialleistungen angewiesen

von Elisabeth Meyer

22. August 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Barmstedt wächst und wächst: Die Einwohnerzahlen steigen seit mindestens 15 Jahren kontinuierlich. „Das ist eine gute Entwicklung“, stellte der Hauptausschussvorsitzende Christian Kahns (FWB) während der jüngsten Sitzung des Gremiums fest, in deren Rahmen die Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung vorgestellt wurden. Am Stichtag 31. Dezember 2018 hatte die Stadt laut Verwaltung 10 377 Einwohner – 34 mehr als ein Jahr zuvor. Wie bereits in den Vorjahren, habe der Zuwachs jedoch nicht an einer hohen Geburtenrate, sondern an den Zuzügen durch die Ausweisung mehrerer Neubaugebiete gelegen.



Durchschnittsalter kaum gestiegen





Wie attraktiv Barmstedt für Jüngere sei, zeige sich in der Altersstruktur der Zugezogenen, sagte Kahns: 44 Prozent der Neu-Barmstedter sind zwischen 19 und 35 Jahren, 18 Prozent zwischen 36 und 50 Jahren alt. „Es kommen also relativ viele junge Familien zu uns“, stellte Kahns fest. Insgesamt habe sich die Altersstruktur dagegen kaum verändert: 24 Prozent der Barmstedter waren am Stichtag zwischen 51 und 60 Jahren, 20 Prozent zwischen 36 und 50 Jahren und 17 Prozent zwischen 19 und 35 Jahren alt. 21 Prozent waren älter als 65, 18 Prozent jünger als 19. „Das Durchschnittsalter ist im Vergleich mit 2012 nur ganz leicht gestiegen“, sagte Kahns. Peter Gottschalk (FWB) stellte fest, dass die Zahl der Unter-Dreijährigen abgenommen habe. „Brauchen wir dann künftig weniger Kita-Plätze?“, wollte er wissen. Das könne er nicht sagen, erwiderte Fachamtsleiter Heiko Lichy. „Dafür gibt es zu viele Unsicherheitsfaktoren. Wir wissen ja nicht, ob die Familien alle hier bleiben und wie viele noch herziehen.“

Sorge bereitete Gottschalk die „trotz der guten Konjunktur“ nach wie vor steigende Zahl der Grundsicherungsempfänger. Im Jahr 2011 waren es 82 – jetzt hat sich ihre Zahl auf 187 mehr als verdoppelt. „Auch bei uns sind also leider immer mehr Rentner nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten“, stellte Gottschalk fest. Die dafür notwendigen finanziellen Leistungen bekomme die Stadt vom Kreis erstattet, sagte Lichy. Doch „das Problem wird auch auf die jetzt mittlere Generation zukommen“, wie Hans Hansen (SPD) zu bedenken gab.

Auch Günter Thiel (BALL) sorgte sich um die sozial Schwachen. „In Barmstedt gibt es ungefähr 1000 Bürger, die von Arbeitslosengeld, Hartz IV oder Grundsicherung leben“, sagte er. Darunter seien 200 Kinder, die theoretisch Anspruch auf kostenloses Mittagessen in der Schule oder Kita hätten. „Wie wird das hier in Barmstedt umgesetzt?“, fragte Thiel. Eine spontane Antwort gab es nicht. Damit müsse sich der Sozialausschuss befassen, hieß es.