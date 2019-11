Vermisste Friedhofskatze : Barmstedt: „Moppel” ist wieder zuhause

Eineinhalb Wochen nach ihrem Verschwinden ist Barmstedts Friedhofskatze wieder da. Ihre Besitzer sind überglücklich.

22. November 2019, 18:26 Uhr

Barmstedt | Anke Schinkel ist überglücklich: Ihre Katze Anjouli (genannt "Moppel") ist wieder zuhause. Wie berichtet, war der weiß-bunt-gescheckte Stubentiger, der vielen Barmstedtern als Friedhofskatze bekannt ist, vor eineinhalb Wochen verschwunden.

Am Donnerstagabend sei "Moppel" wieder aufgetaucht, berichtete Schinkel, die mit Friedhofsverwalter Uwe Schinkel verheiratet ist. "Als mein Mann Feierabend gemacht hat, stand sie plötzlich wieder vor der Tür."

Die ganze Stadt war in Aufruhr. Anke Schinkel, Besitzerin von Moppel

Trotz des vielen Regens in den vergangenen Tagen sei "Moppel" komplett trocken gewesen, sagte Schinkel. "Und verhungert sah sie auch nicht aus." Sie vermute daher, dass die Katze vielleicht bei jemandem Unterschlupf gefunden habe. "Vielleicht hat derjenige von unserem Such-Aufruf erfahren." Die ganze Stadt sei in Aufruhr gewesen, weil die Katze verschwunden gewesen sei, sagte Schinkel. "Wir hatten unzählige Anrufe." Nachdem "Moppel" wieder zurück war, habe sie denn auch gleich am Friedhofs-Eingang große Schilder mit der frohen Kunde aufgehängt.