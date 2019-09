Barmstedt bekommt ein Windkraftrad

Fachhochschule will Zehn-Meter-Anlage bauen

von Elisabeth Meyer

07. September 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Barmstedt soll ein Windkraftrad bekommen. Allerdings kein 120 Meter hohes, sondern eine etwa zehn Meter hohe Anlage. Sie soll auf dem Brunnengelände am Steinmoor aufgebaut werden und ist ein Projekt der Fachhochschule (FH) Kiel, das mit den Stadtwerken Barmstedt umgesetzt werden soll. „Dabei steht aber nicht die Stromproduktion im Vordergrund“, erklärte Werkleiter Fred Freyermuth, der das Vorhaben im jüngsten Werkausschuss vorstellte. Die Anlage sei vielmehr dazu gedacht, Studenten praxisnäher auszubilden. „Das hat mich total begeistert“, sagte Freyermuth. Und da die Anlage voraussichtlich mehrere Jahre in Betrieb sein werde, „werden davon mehrere Semester partizipieren“. Ein Nebeneffekt, so Freyermuth, sei die Werbewirkung für die Stadtwerke. „Wir erhoffen uns dadurch auch einen höheren Bekanntheitsgrad als Arbeitgeber.“ Das sei in Anbetracht des Fachkräftemangels wichtiger denn je.

Die Anlage werde etwas weniger als zehn Meter hoch sein, weil dann für den Bau ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren gelte, sagte Freyermuth. Mit dem von ihr produzierten Strom maximal fünf Kilowatt pro Stunde könnte die Brunnenpumpe betrieben werden, erklärte Professor Christian Keindorf von der FH Kiel, der das Projekt betreut und es im Werkausschuss vorstellte. „Die Rotoren haben einen Durchmesser von etwa drei Metern“, sagte er.

Besonderer Clou: Der Mast wird in etwa einem Meter Höhe umklappbar sein. „Dadurch können wir ihn einfacher warten und Besuchern die Technik näher bringen“, sagte Keindorf. Sorgen von Anwohnern, es könne zu Verkehrsproblemen kommen, hielt er für unbegründet. „Es kommen ja keine Busladungen, sondern vielleicht mal drei, vier Autos.“

Die Politiker machten sich eher Sorgen wegen einer möglichen Lärmbelastung. Grundsätzlich, sagte Keindorf, sei die Anlage „überhaupt nicht vergleichbar mit den Großwindanlagen“. Zudem müsse sie etwa 100 Meter Abstand zu bebautem Gebiet haben. Bis zum nächsten Gebäude seien es aber nur 80 Meter, wie Peter Gottschalk (FWB) feststellte. „Das müssen wir im Rahmen der Baugenehmigung klären“, sagte Freyermuth. Und sollte die südlich des Steinmoor gelegene Fläche einmal bebaut werden, „dann müssen wir die Anlage eventuell abbauen“, ergänzte Keindorf. Es hinge aber auch davon ab, was dort entstehen würde. Theoretisch sei vieles denkbar, sagte Christian Kahns (FWB) – so seien etwa die neue Feuerwache oder eine Kita im Gespräch.

Die Fläche am Steinmoor sei unter mehreren Standorten ausgewählt worden, weil sie „am weitesten von einer Bebauung und Bäumen entfernt ist“, sagte Freyermuth. Zudem gebe es dort einen direkten Anschluss ans Stromnetz. Alternativ seien das Strandbad, das Wasserwerk, der Betriebshof der Stadtwerke und das Gelände der Jugendbildungsstätte geprüft worden.

Zur Vorbereitung auf den Bau der Anlage stellten Studenten der FH gestern ein Messgerät auf, das die Windgeschwindigkeit in zehn Metern Höhe erfasst. „Das brauchen wir, um später die Anlage optimal ausrichten zu können“, sagte Keindorf. Wenn alles gut läuft, könnte sie 2021 errichtet werden.