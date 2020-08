Bänke: Kaum aufgestellt, schon demoliert

von Elisabeth Meyer

11. August 2020, 18:31 Uhr

Barmstedt | Sie wurden erst vor rund vier Wochen aufgestellt – jetzt wurden zwei der vier Parkbänke auf der Schlossinsel Rantzau demoliert. Entdeckt wurde der Vandalismus am Montagmorgen. „Leider mussten wir feststellen, dass die Bänke stark beschädigt wurden“, berichtete Stadtsprecherin Saskia Frantz. Zudem seien neben den Bänken zahlreiche Glasflaschen zertrümmert worden.

Die hölzernen Bänke, die 3300 Euro kosteten, waren von der Aktivregion Holsteiner Auenland und dem Förderverein Schlossinsel bezahlt worden. Sie würden noch in dieser Woche repariert, kündigte Frantz an und fügte hinzu: „Es ist schade, dass mit Herzblut umgesetzte Projekte auf diese Weise boykottiert werden.“ Derartige Aktionen schadeten nicht nur dem kommunalen Haushalt, „sondern allen, die am Rantzauer See Ruhe und Erholung suchen“.