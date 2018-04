Krimi-Lesung : „Backfischalarm“ begeistert Barmstedt

Autor Krischan Koch liest beim Kulturverein „Pfiff“ aus seinem Krimi. 80 Gäste kommen ins Humburg-Haus.

von Siegfried Schilling

09. April 2018, 12:00 Uhr

Barmstedt | „Backfischalarm“ in Barmstedt: Etwa 80 Gäste haben am vergangenen Freitag die Krimi-Lesung von Autor Krischan Koch auf Einladung des „Kulturvereins Pfiff“ im Barmstedter Humburg-Haus verfolgt. Der Autor las Auszüge aus dem fünften Band einer 2013 gestarteten Krimi-Reihe. Koch signierte im Eingangsbereich auch einige Bücher und gab sich offen, freundlich und zugänglich. Seine Qualitäten als Autor offenbarte er, nachdem er die Anwesenden begrüßt und sein Buch „Backfischalarm“ aufgeschlagen hatte. Das Barmstedter Publikum war begeistert.

„Die Nordsee leuchtet unwirklich türkisfarben. Das Gelb der stählernen Anlegerbrücke glimmt in der Abendsonne. Dahinter, über der See, türmt sich eine tiefschwarze Wolkenwand…“ Das ist, um ein kleines Beispiel zu geben, die Sprache des spannenden und skurrilen Krimis. Dieser beginnt damit, dass die Zwillinge des Fredenbüller Dorfpolizisten Thies Detlefsen, Telje und Tadje, mit der 10a des Theodor-Storm-Gymnasiums zur herbstlichen Klassenfahrt nach Amrum übersetzen. Mit an Bord sind Junglehrerin Vanessa Loebell, der „voll süße“ Referendar Manuel Scholz mit modischem Piratentuch um den Kopf und Klassenlehrer Niggemeier. Die Überfahrt ist äußerst stürmisch, doch die Schüler machen unzählige Selfies und wackelige Filmaufnahmen – bis einer von ihnen den Toten entdeckt: Jungreeder Bent Blankenhorn sitzt ermordet auf dem Oberdeck. Das bedeutet Alarmstufe Rot für Polizeiobermeister Thies Detlefsen und Hauptkommissarin Nicole Stappenbek, die als bewährte Fredenbüller „Spürnasen“ umgehend die Ermittlungen auf der von Herbstnebel umwaberten Insel aufnehmen. Es gibt zahlreiche Verdächtige, falsche Alibis, weitere Entwicklungen, so dass sich der Nebel um die Ermordung des Reeders tatsächlich erst am Ende des Krimis legt.

Die Zuhörer im Humburg-Haus zeigen sich begeistert von dem neuesten Krimi des Autors und spendeten sogar Zwischenapplaus – bei einer Lesung ein eher seltenes Phänomen. Der gebürtige Hamburgers versteht es, auf unvergleichliche Weise Humor und Spannung in Einklang zu bringen. Faszinierend ist sein leichter, humorvoller Schreibstil, der manchmal so lebendig daherkommt, dass man meint, man sei tatsächlich mit dabei. Die Örtlichkeiten in dem Krimi werden hervorragend widergespiegelt – inklusive des hiesigen Dialekts. Wer von den Zuhörern im Humburg-Haus die vorangegangenen Bände schon kannte, freute sich über das Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.