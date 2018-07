Kunst : Ausstellung statt Abfallbehandlung

Gab zeigt in ihren Räumen Werke von Jungmann, Musiol und Schnack.

von Bernd Amsberg

10. Juli 2018, 15:30 Uhr

Üblicherweise wird bei der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) Müll beseitigt oder wieder aufbereitet. Doch der Gesellschaft liegt auch die Kunst am Herzen. Und deshalb werden im Verwaltungsgebäude und in der Kantine der Gesellschaft derzeit Werke von Bettina Jungmann, Martin Musiol und Claudia Schnack gezeigt.

„Uns liegt das regionale Kulturangebot im Kreis Pinneberg sehr am Herzen. Als regionales Unternehmen möchten wir lokale Künstler unterstützen und ihnen eine Plattform bieten. Zudem kommen unsere Mitarbeiter und Kunden in den Genuss einer abwechslungsreichen Kunstausstellung“, sagt Jens Ohde, Geschäftsführer der GAB. Der Pinneberger Künstler Martin Musiol liebt es, Menschen zu malen. „Individuum und Gemeinschaft“ ist das Thema der Arbeiten von Bettina Jungmann, die in der Kantine der GAB zu sehen sind. Die Fotografien von Claudia Schnack sind inspiriert von der Natur.

GAB-Umwelt-Service engagiert sich stark für das Kulturangebot im Kreis Pinneberg und ist einer der Hauptsponsoren der Drostei.