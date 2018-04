Auf die Kälte folgen die Baustellen : L75 zwischen Elmshorn und Barmstedt ist ab sofort gesperrt

Bauarbeiten auch ab 17. April auf der Bundesstraße 431 in Elmshorn.

von Christian Uthoff

04. April 2018, 16:00 Uhr

Der Winter ist vorbei. In den kommenden Tagen soll es mit bis zu 17 Grad rund um Barmstedt deutlich wärmer als in den vergangenen Tagen werden. Für Autofahrer bedeutet das nicht nur den Wechsel von Winter- auf Sommerreifen sondern auch, dass sie nun aufgrund von Baustellen wieder mit Verkehrsbehinderungen in Barmstedt und Elmshorn rechnen müssen. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) soll ab heute die Landesstraße 75 (L 75) in Offenau saniert werden (wir berichteten mehrfach). In Elmshorn wird die Hamburger Straße zum Nadelöhr. Ab Dienstag, 17. April, beginnen die Bauarbeiten an der Hauptverkehrsader im Stadtgebiet, die täglich von bis zu 20 000 Fahrzeugen genutzt wird und die direkte Verbindung zur Autobahn 23 ist.

In Bokholt-Hanredder muss laut LBV die Fahrbahn der L75 im Ortsteil Offenau auf einer Länge von gut einem Kilometer erneuert werden. Gebaut werde zwischen der Einmündung der L113 (Kaltenweide) in die L75 bei Elmshorn und dem Krittelmoor in Offenau kurz vor der A23-Brücke. Sofern die Witterung es zulasse, sollen die Bauarbeiten am 18. Mai beendet sein. Entscheidend für Autofahrer zwischen Barmstedt und Elmshorn: „Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität müssen die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt werden“, teilte der LBV mit.

Zwei Bauabschnitte in Offenau

Unterteilt sind die Bauarbeiten in zwei Abschnitte: Von heute an bis zum 11. April soll zwischen der L113 und dem Birkenweg gearbeitet werden. Der zweite Bauabschnitt ist wesentlich größer und umfasst laut LBV die Strecke zwischen Birkenweg und Krittelmoor. Dort wird vom 12. April bis zum 18. Mai gebaut. „Die Fahrbahn ist mittlerweile so stark beschädigt, dass der Asphaltaufbau der Straße und auch die darunter liegende Frostschutzschicht vollständig ausgebaut und in einer Stärke von 60 Zentimetern wieder neu aufgebaut werden muss“, erklärt Kai Uwe Schacht, Leiter der LBV-Niederlassung Itzehoe. Während der Arbeiten soll aber auch der Radweg auf der Südseite der L 75 erneuert werden.

Beschilderung soll korrigiert werden

Hand angelegt werden soll nach Informationen unserer Zeitung noch einmal an der Beschilderung. Die Angaben darauf stimmen zwar, doch sollen einige Schilder an den falschen Stellen stehen (siehe Fotos). So müsste die Tafel mit dem Hinweis „L75, ab Offenau/Krittelmoor gesperrt“ in Barmstedt und nicht wie bislang in Elmshorn stehen. Die Schilder mit dem Hinweis auf die Sperrung ab der Kaltenweide sollten statt in Barmstedt in Elmshorn stehen. Die entsprechenden Arbeiten sollen schnell erledigt werden.

Der Durchgangsverkehr soll laut LBV während der Vollsperrung aus Richtung Elmshorn über die L 113 nach Sparrieshoop und Groß Offenseth-Aspern umgeleitet werden. Von dort aus geht es weiter über die L112. In der anderen Richtung ist es genau umgekehrt. Die Anlieger sind laut LBV bereits vorab direkt über die Bauarbeiten informiert worden. Die Behörde beziffert die Kosten für den Ausbau auf etwa 800 000 Euro, die das Land Schleswig-Holstein übernehme.

B 431 in Elmshorn wird saniert

Wesentlich umfangreicher als die Bauarbeiten an der L 75 ist die Erneuerung der B 431 in Elmshorn. Die Sanierungsarbeiten an der kompletten Bundesstraße werden sich in mehreren Bauabschnitten über Jahre hinziehen – wahrscheinlich bis 2024. Die Sanierung der Hamburger Straße beginnt am Dienstag, 17. April, auf dem 731 Meter langen Teilabschnitt zwischen Steindamm und dem Hainholzer Damm inklusive der Kreuzung. „Wir werden versuchen pro Fahrtrichtung einen Fahrstreifen offen zu halten“, betont Vera Langefeld vom Flächenmanagement der Stadt. Kurzfristige Vollsperrungen seien aber nicht auszuschließen und könnten vor allem die Kreuzungsbereiche betreffen. „Die Verkehre werden sich verteilen, aber in den Spitzenzeiten wird es zu Behinderungen und Staus kommen“, so Langefeld.

8,4 Millionen Euro werden in den ersten Bauabschnitt investiert. Denn es geht bei weitem nicht nur um die Sanierung der 1962 gebauten Straße. Das Deckensanierungsprogramm des Bundes war nur der Auslöser für die große Maßnahme. Die Stadtentwässerung wird neue Regen- und Schmutzwasserkanäle bauen. Auch der Abwasserzweckverband und die Stadtwerke Elmshorn werden ihre Leitungen erneuern. Allein die Kosten der Stadtentwässerung Elmshorn belaufen sich laut Müller auf 4,5 Millionen Euro.



Hamburger Straße soll 2022 saniert sein

Bei der neuen Fahrbahndecke übernimmt der Bund 2,3 Millionen Euro der Kosten. Elmshorn trägt etwa 400 000 Euro. Im Zuge der Sanierung werden laut Langefeld die Geh- und Radwege breiter und komfortabler. Läuft alles nach Plan, soll der Abschnitt zwischen Steindamm und Hainholzer Damm im August 2019 fertig gestellt sein. Doch danach geht es weiter: Bis Herbst 2020 ist dann der Abschnitt bis Adenauerdamm/Langelohe an der Reihe. Anschließend weiter in Richtung A 23. Bis 2022 soll die Hamburger Straße saniert sein. Der Ausbau hätte ursprünglich schon 2017 starten sollen, wurde dann aber wegen der Sperrung der Wittenberger Straße verschoben.