Am Baumschulenweg : Asbesthaltige Geräte in Ellerhoop entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Die Tat soll sich laut den Ermittlern bereits am Wochenende ereignet haben.

Avatar_shz von Carsten Wittmaack

22. April 2020, 13:36 Uhr

Ellerhoop | Unbekannte haben in Ellerhoop vermutlich asbesthaltige Nachtspeichergeräte in einem Waldstück am Baumschulenweg entsorgt. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat, die sich am Sonnabend (18. April) in der Zeit von 7 bis 16.30 Uhr ereignet hat. Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen.

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen, die am 18. April im Waldstück verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn unter der Rufnummer (04121) 40920 entgegen.

